¿Hay errores en tu declaración prellenada del SAT? Esto debes hacer

Error en el ingreso acumulable

“A la hora de presentar mi declaración, en la precargada me aparece un ingreso acumulable, menor al que realmente es, ¿qué puedo hacer para presentar el monto real y correcto?”, refiere Mario Ibarrola.

Laura Grajeda, presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) explicó que no se debe aceptar la información precargada, si es errónea; “por cada campo el SAT te va a preguntar si la información es correcta, tienes que indicar que no es correcta, y proceder a completar la información en los campos correspondientes, con la información que tiene el contribuyente, para que no haya inconsistencias”.

Al igual que las deducciones, si los ingresos están mal, debemos indicarlo a la autoridad, y corregirlo con la información correcta que tenemos a la mano, por eso es importante, antes de presentarla tener las facturas recibidas y emitidas. “Un error puede terminar en inconsistencias, y se debe tener mucho cuidado con la información que brindan terceros como un cliente, un patrón o un prestador de servicios, explicó Gloria Franco Vargas, directora general de Orientación y Asesoría al Contribuyente de Atención Personalizada de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon).

“Mientras no sea correcta la información tú no debes aceptarla, debes eliminarla y agregar la correcta de manera manual”, explicó la representante de Prodecon.

Fallas para las pérdidas y deducciones

En tanto, el usuario Oscar en Twitter nos comentó que la plataforma del SAT tiene fallas, pues no está arrastrando las pérdidas, y si la persona física empresaria o profesionista recibió salarios, no se le habilita el apartado para deducir sueldos pagados.

En este caso, el contribuyente puede pedir asesoría con la Prodecon. “Si tiene trabajadores a su cargo y no puede deducir sueldos y salarios, se debe verificar su inconsistencia para subsanarla o solicitar retroalimentación al SAT, con el objetivo de que corrija el aplicativo”, comentó Franco Vargas.

Errores de ejercicios anteriores

Otro usuario, @Escorpión, explicó que es persona física con actividad empresarial, y que en la declaración precargada le aparecen las pérdidas fiscales, pero capturadas en el ejercicio 2021, cuando el ejercicio a declarar es el de 2022, “¿qué puedo hacer al respecto?”.

Grajeda explicó que siempre se debe verificar que cada una de las declaraciones de ejercicios anteriores estén correctas, porque de no ser así, se deben presentar “declaraciones complementarias”.

Si hubiera una falla de la autoridad, se puede acudir por apoyo a la Prodecon, para que en su caso presentar una aclaración a la autoridad y también solicitar retroalimentación con la autoridad para solucionar la incongruencia, agregó la directiva de Prodecon.