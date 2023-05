¿Por qué están quebrando los bancos en Estados Unidos?

La regulación permite a los bancos tener dos cajas distintas de contabilidad, por así decirlo: una que es pública, en la que están los bonos a corto plazo; y otra en la que se encuentran las valuaciones de los portafolios de inversión con todos los bonos y activos que tienen a largo plazo, explicó Siller.

Esa segunda caja no tiene que ser pública porque no son ganancias o pérdidas no realizadas, no se asumen a menos que vendas ese portafolio de inversión antes del plazo de vencimiento, añadió.

En el caso de SVB, explicó Juan Rich, había una concentración fuerte de algunos venture capital y empresas tecnológicas. Al momento que se dieron las salidas de depósitos, tuvo problemas de liquidez.

Estos bancos, coincidieron los analistas, tenían dinero de sus depositantes a corto plazo y lo invirtieron en instrumentos de largo plazo.

Cuando la Reserva Federal (Fed) comenzó a subir la tasa de interés para combatir la alta inflación, bajaron los precios de los bonos y de las acciones, entonces estos portafolios que tenían los bancos empezaron a mostrar pérdidas y minusvalías. Los bancos podían esperarse al plazo del vencimiento o a que la Fed recortara la tasa de interés, y no iba a pasar absolutamente nada, señaló Gabriela Siller.

Sin embargo, ante el temor de que se repitiera lo ocurrido en 2008-2009, los depositantes retiraron su dinero. Al tener esta salida, SVB y Signature Bank tuvieron que vender las inversiones que tenían, pero con una pérdida, entonces, hicieron un hoyo en su balance, complementó Rich, de Bx+.

Lo ocurrido en los bancos regionales de Estados Unidos no representa un riesgo para los bancos mexicanos, pues la regulación en el país es muy estricta. Además, tienen índices de capitalización de más de 19%, están dando buenos dividendos y tienen bajos índices de morosidad, coincidieron Siller y Rich.

“Vamos a tener un poco de ruido, pero es un tema que deberá irse mermando con el tiempo”, anticipó el directivo de BX+.