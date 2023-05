Yellen advierte que el 1 de junio es el límite para elevar el techo de deuda

"Indiqué en mi última carta al Congreso que esperamos no poder pagar todas nuestras facturas a principios de junio y posiblemente tan pronto como el 1 de junio. Y seguiré informando al Congreso, pero desde luego no he cambiado mi valoración. Así que creo que ese es una fecha límite", dijo.

La Cámara de Representantes, liderada por los republicanos, aprobó el mes pasado una ley que recortaría una amplia franja del gasto público en un 8% el próximo año. Los demócratas afirman que eso obligaría a recortes promedios de al menos el 22% en programas como la educación y la aplicación de la ley, una cifra que los principales republicanos no han cuestionado.

Los republicanos tienen una escasa mayoría en la Cámara de Representantes y los demócratas un estrecho control del Senado, por lo que ningún acuerdo puede aprobarse sin el apoyo bipartidista.

El representante estadounidense Patrick McHenry, negociador republicano, había dicho que los líderes republicanos iban a "reunirse en equipo y evaluar" la situación.