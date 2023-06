¿Qué alternativa presentan?

En las pláticas que hemos tenido, hemos solicitado eliminar la prestación del servicio médico, dado que la pagamos dos veces -con el IMSS y el servicio médico privado-, y hemos ofrecido un seguro de gastos médicos mayores como lo tenemos todos los que no somos sindicalizados.

Nosotros queremos tener un horario de atención continuo y no podemos porque en el CCT se establece el horario de apertura de oficinas.

Queremos operar de 8 a 8 como la competencia, pero no podemos. Además, en las buenas sucursales (las de mayor demanda) nos gustaría extender el horario de servicio los sábados y no cerrar a las 13:00 horas, como lo marca el contrato colectivo de trabajo.

Si queremos que nuestros ingresos no caigan necesitamos horarios, ofrecer un servicio de maneras novedosas, pero no puedo porque los puestos están definidos por escalafón, es decir, cada puesto está definido y no nos permite ajustarnos a las necesidades de cada sucursal.

En caso de querer abrir una nueva sucursal, el CCT obliga a tener ocho empleados sindicalizados. Es inviable cuando la competencia lo hace con dos o tres empleados. Si no nos transformamos, nuestros ingresos irán inobjetablemnte a la baja.

Cuando una empresa empieza a tener caídas, como las que hemos tenido en el número de transacciones, si no puedes hacer otra cosa, tienes que irte reduciendo.

El problema es que si cerramos las sucursales, una parte del personal se liquida conforme a la ley y al contrato -sería una liquidación completa-. Pero, uno de cada cinco se nos prejubila al día de hoy.

Tenemos 3,000 trabajadores que dependen del CCT, y hoy tenemos 600 personal con derecho a jubilación ganada. En Monte de Piedad, un trabajador se puede jubilar con 24 años y medio de antigüedad. En 2029 habrá 1,000 más con derechos de jubilación; serán 1,600 de 3,000, el 56%.

¿Cómo opera Monte de Piedad?

Monte de Piedad, a través del préstamo prendario a gente que no tiene acceso a un crédito con la banca tradicional, desde hace 248 años ayuda a quien lo necesite y con los remanentes que obtiene, ayuda a otras instituciones asistenciales. No buscamos el lucro, pero tenemos un mandato de perpetuidad y buscamos tener un rendimiento a nuestro patrimonio, después de dar los donativos.

Estimamos tener cercano a 60% de participación de mercado -con 300 sucursales en todo el país-, medida como la cantidad de dinero prestada, no necesariamente es la misma penetración si hablamos de los empeños que hay o del número de sucursales; prestamos muchos más por prenda que la competencia y cobramos una tasa relativamente muy baja.