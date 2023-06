En buena medida, las caídas de servicios en algunos bancos se deben a ello, en combinación con la alta afluencia de usuarios en determinados días, como los de quincena.

“Pasa muy seguido porque fulanita empresa, fulanita consultora o fulanita persona dijo: ‘¡Yo lo quiero hacer! ¡Yo lo puedo hacer! Y te cobro menos. Es ahí donde suceden estas cosas.

Allá por septiembre de 2020 comenzaron las caídas de cierto banco azul. Se cayó desde el jueves y hasta el lunes restableció servicios. En ciertos chats, grupos underground del medio, se hablaba de que se debió a que este banco cambió de proveedor de servicios, de consultora, por otra con menos experiencia.

Y con el debido respeto, sabemos lo que sucede cuando pones a alguien sin tanta experiencia a hacer algo tan especializado como lo es el soporte de transacciones bancarias.

Conozco gente que ya es activo fijo de ciertos bancos; ya llevan ahí 25, 30 años. Si el sistema dice ‘¡uy!’ es porque tronó en la parte tal; ya se la saben. Y el que lo sustituyas por alguien que apenas va a aprender, causa problemas como los de este banco”.

Un sector incomprendido, maltratado

“Meterse al mundo del banking es un tema delicado y complejo. El hecho de que estés 12 horas con la misma gente, lleno de estrés porque no funcionan los servicios, porque no se pueden hacer movimientos de pay, de SPID, porque no funciona el SWIFT, por darte unos ejemplos... Lo hace muy crítico porque si no sabes manejar esta presión, que además viene de los altos mandos, un minuto en el que un banco no dé servicio, significa pérdidas millonarias”, advierte el Inge.

“Puede desencadenar muchos problemas, tanto a nivel personal como laboral: que no valides bien lo que haces, que se te escape algo y esto afecte más sistemas. El hecho de que estés manejando dinero, información personal, hace que sea muy delicado. Un error le puede costar la nómina a alguien: que no le llegue o que le llegue menos”.