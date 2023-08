Marcelo Ebrard

Hay que acelerarlo. Hay muchas cosas que tenemos que resolver en México. Hay que trabajar muy cerca a las empresas y hay que facilitarles que se puedan instalar lo más pronto que se pueda.

Gerardo Fernández Noroña

Están presionando mucho eso. Yo creo que hay que apostar a nuestras propias fuerzas, a nuestra propia economía. Toda inversión extranjera es volátil. Se conocía desde que yo estudiaba en la universidad, imagínate, en los ochentas, como capitales golondrinos que llegan y se van. Yo no creo que sea la lotería. Capitales golondrinos, pero algunas inversiones se han quedado y que han dividido. Bueno, pues si las inversiones persisten, que bueno, hay que ver que persistan y que reinviertan y que paguen sus impuestos y que den buenos salarios y que den contratos colectivos

Xóchitl Gálvez

Es la mejor oportunidad del país. No la podemos desperdiciar y eso nos podría dar un crecimiento económico que llevaría al gobierno a tener más dinero. No sé si se han dado cuenta la estupidez del gobierno de no pensar que son socios del 33% de las utilidades de las empresas, así que al gobierno le conviene que las empresas crezcan.

¿Necesitamos qué? Mejorar el capital humano darle a los jóvenes inglés, habilidades digitales, competencias laborales. Los jóvenes pueden tener un mejor empleo y pueden también poner su propia empresa. Para eso el “nearshoring” se pinta solo.

Ricardo Monreal

De hecho ya está. El newshoring es una decisión que ya tomaron los inversionistas para convertir a México en un lugar atractivo de inversiones. Por la guerra fría entre China y Estados Unidos, por el bloqueo de mercancías y de proveeduría de China a los Estados Unidos, por este desencuentro entre ambos países en materia económica, México por ser socio comercial en el T-MEC se convierte en un socio estratégico.

La cantidad de inversiones es enorme en la que está llegando a México.

¿Qué es lo que se requiere darle continuidad? Pero los inversionistas piden tres cosas fundamentalmente, que la podemos ofrecer y que podemos también otorgarla.

Una, seguridad. Uno de sus temas no solo es seguridad jurídica, también seguridad pública. Seguridad jurídica, seguridad pública. Seguridad jurídica en sus inversiones.

Dos, energía. Todas las empresas que están llegando a México piden que haya abasto de energía, que es el primer tema que comentamos. Y tres, agua.

En la mayor parte, unas con mayor cantidad de agua necesaria, otros con menor, pero quieren también el agua. Es decir, si nosotros somos capaces de ofrecer estos tres elementos con mano de obra calificada, México estará en un crecimiento muy fuerte en los próximos años. Competitividad. México sustituirá a China en la proveeduría de bienes, servicios y mercancías, sobre todo a la costa este y oeste de Estados Unidos.

Beatriz Paredes

Yo soy una persona que cree en los grandes proyectos, creo en la grandeza de México, creo que tenemos que tener prospectiva, planear a corto, a mediano y a largo plazo.

La perspectiva de América del Norte nos abre enormes posibilidades, tenemos que tener un buen marco de relación con nuestros socios comerciales, con Estados Unidos y Canadá.

Es ilógico que si tenemos uno de los tratados de nueva generación más importantes en el mundo, que es envidiado por otros países de la región, no seamos capaces de desarrollar una buena relación con Estados Unidos y Canadá.

Es necesario entonces subrayar los puntos que nos unen en relación a Asia y a la recolocación de empresas, hay que localizar zonas en el país, hay que garantizar infraestructura suficiente, hay que resolver el tema de la energía que es uno de los asuntos que se ha vuelto un cuello de botella y hay que resolver el tema de seguridad.

Habrá que realizar todas las gestiones de diplomacia empresarial, de diplomacia directa, de vinculación y tendremos que tener una estrategia de formación de gerencial, de altos niveles de recursos humanos en el país y de apoyo, de respaldo con políticas de ciencia y tecnología para el mundo de las empresas, para que México sea un espacio privilegiado no sólo por su posición geográfica, sino por el conjunto de políticas que respalden y que generen que sea atractivo invertir en México.

No por la sobreexplotación de nuestra mano de obra, sino porque el conjunto sea favorable para que la inversión resulte atractiva en nuestro país.

Claudia Sheinbaum

Hay que permitir que se den las condiciones para que haya más inversión, pero además, hay que generar las condiciones para que esas inversiones generen bienestar y buen vivir. ¿A qué me refiero? ¿Dónde van a vivir los trabajadores y trabajadoras que van a trabajar en Tesla? Yo le hice esa pregunta al gobernador de Nuevo León (Samuel García). No está claro.

¿Dónde van a vivir? ¿A qué escuelas van a ir los hijos? ¿En qué clínicas se van a atender? ¿Dónde van a estar los hospitales? ¿En qué calles pavimentadas van a estar? ¿Dónde va la vivienda? (Debemos ver) también en dónde se colocan las inversiones, cómo se desarrollan, porque lo que ya vimos es que la inversión por sí misma no genera bienestar. Es la gran oportunidad que tenemos, no solamente la inversión, sino generar calidad de vida.