Moody’s descarta que Banxico comience a bajar pronto su tasa de interés

“En Estados Unidos y México vemos que la inflación ha estado cediendo, pero todavía está por encima de las metas. Para EU vemos que, a lo más temprano va a bajar tasas en abril el año que entra, nuestro escenario es que la Reserva Federal (Fed) en EU mantenga las tasas entre 5.25 y 5.5% que es en el nivel que está ahora.

"Un escenario de riesgo es que haya un resurgimiento de riesgos inflacionarios por temas como el fenómeno del Niño, commodities o en gas, y eso provoque otra alza en las tasas de interés”, explicó Ariane Ortiz-Bollin, vice-president-senior analyst estrategia de Crédito de Moody’s Investors Service.

Descartó que ambos países hayan cruzado la puerta para empezar a bajar las tasas, porque sus economías no se han desacelerado lo suficiente, en gran parte porque la política monetaria no ha sido lo suficientemente restrictiva. “Aún hay mucha incertidumbre, ¿qué esperamos para México?, no lo sabemos es posible que aun haya alzas de la tasa en México, pero hay buenas noticias pues la inflación está cediendo”, comentó la analista.

Detalló que si sigue cediendo la inflación es posible que Estados Unidos rebaje su tasa de referencia, lo que pondría presión al Banco de México, porque se reduce el diferencial entre las tasas de ambos países.

“Entonces puede ser que el peso se deprecie poco, y hay año electoral, entonces pensamos que el Banco de México va a ser más conservador que incluso otros pares en América Latina, como Chile y Brasil en donde ya vemos rebajas de tasas, y que es más posible que la tasa se quede donde está, a que haya más recortes”, comentó la analista de Moody’s Investors Service.