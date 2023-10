El ataque a Caja Popular Mexicana provocará consolidación de cooperativas

"Va a haber nuevas resoluciones que establezcan las nuevas medidas y eso se va a traducir en un costo monetario que va a afectar la rentabilidad de las cajas (..) y podamos ver que cajas pequeñas se consoliden", dijo en entrevista Vicente Gómez, analista senior de Moody's Local.

El especialista destacó que en el último año se presentó la consolidación de un par de Cajas por problemas de eficiencia operativa.

No tenía problemas de solvencia, tenía una cartera vencida saludable, tenía fondeo bien, pero los costos operativos le fueron consumiendo rentabilidad.

Sin noticias sobre las causas

Aún no está definido qué provocó el ataque a CPM. "Todavía no sabemos si fue un robo de dinero o un ramsomware que bloquea la computadora ni sabemos si fue robo de información de los clientes", apuntó Gómez por lo que no se puede determinar la gravedad del incidente.

El especialista destacó que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que es el regulador, tiene que decir qué fue y cuáles son las medidas de defensa que se deben tomar.

Añadió la importancia que tienen estas instituciones sobre todo en zonas como el Bajío y el sur del país.

"Las cajas (cooperativas) en general están muy arraigadas que ha funcionado mucho tiempo en México y que es la primera puerta de entrada para muchas personas al ahorro y crédito", dijo Gómez.

El experto señaló que el regulador propondrá como solución tener una oficina encargada de los riesgos. "Creemos que van a tener soluciones como un risk officer encargado de tecnologías de la información, que por ejemplo, fue una implementación que pasó hace años cuando atacaron a los bancos".

El especialista destacó que es erróneo pensar que la digitalización sólo reduce costos operativos de las instituciones financieras al sustituirse por sucursales físicas.

"Es un costo que se sustituye en gran manera porque, en el caso de los bancos tienen una decena de ataques por día y si las Cajas se quieren mover a un entorno más digital, van a tener que invertir en eso", añadió.