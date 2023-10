China aumenta la liquidez del sistema bancario

En un comunicado, el banco central informó de que había realizado operaciones de préstamo a medio plazo (MLF, por sus siglas en inglés) por valor de 789,000 millones de yuanes (107,960 millones de dólares) para mantener una liquidez adecuada en el sistema bancario.

Teniendo en cuenta que 500,000 millones de yuanes de préstamos MLF van a vencer, el banco central está inyectando 289,000 millones de yuanes de nueva liquidez en el sistema bancario, lo que supone la mayor inyección neta de este tipo en casi tres años.

Con todo, el organismo mantuvo sin cambios el tipo de interés de los préstamos a un año en el 2.50%, en consonancia con una encuesta de Reuters de la semana pasada.

Las operaciones del lunes muestran que "el Banco Popular de China espera proporcionar liquidez para aliviar la tensión en el mercado", dijo Stone Zhou, director de Mercados Globales de UOB China.

Este mes, una serie de gobiernos locales chinos, incluidos los de Liaoning y Chongqing, tratarán de emitir bonos especiales de refinanciación para reembolsar pasivos pendientes, mientras Pekín trata de reducir los crecientes riesgos de endeudamiento que siguen preocupando a los inversores.

Analistas prevén que la emisión de este tipo de bonos alcance al menos 1 billón de yuanes este año.

Asimismo, es probable que la recaudación de impuestos por parte del Gobierno en octubre también provoque tensiones de liquidez, según los analistas.

El Banco Popular de China ha recortado dos veces este año el tipo MLF, que sirve de orientación para los tipos de referencia de los préstamos en China, con el fin de reducir los costes de los préstamos en una economía afectada por la debilidad del consumo y el agravamiento de la crisis inmobiliaria.

Sin embargo, una mayor relajación monetaria podría ampliar la brecha de los rendimientos de la deuda de China con respecto a Estados Unidos —haciendo así menos atractiva la inversión en bonos chinos—, ejerciendo una nueva presión a la baja sobre el yuan, que ha perdido aproximadamente un 5.5% frente al dólar este año.

Xing Zhaopeng, estratega senior de China en ANZ, dijo que la decisión del banco central del lunes de no recortar los tipos no implica que no se produzca un recorte de cinco puntos básicos en el tipo de referencia de los préstamos a un año el viernes.

"Creemos que el Banco Popular de China mantendrá su ritmo de relajación de un recorte al mes".

Louise Loo, economista jefe de Oxford Economics, también prevé que la política monetaria china siga siendo expansionista a corto plazo.

Oxford Economics prevé que el banco central aplique un nuevo recorte de tipos de 10 puntos básicos en el cuarto trimestre, así como otro de 25 puntos básicos del coeficiente de reservas obligatorias en diciembre.