¿Por qué te multa el SAT? Evita pagar 10,000 pesos… o más

Las multas que se pagan actualmente por no tener activado el buzón tributario o no tener los medios de contacto (teléfono y correo electrónico) son las que se publicaron en el anexo V para el ejercicio 2022, están en el artículo 86-C y y 86-D del Código Fiscal de la Federación (CFF) , estas van de los 3,420 pesos a los 10,260 pesos.

Para finales de este año tendremos que estar atentos al Anexo V, que se publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para saber cuáles son las multas que se actualizarán o no para 2024, detalla Colín.

La lista de las multas que cobra el SAT es vasta, puedes consultarla completamente en el CFF del artículo 80 al 91.

Estas son algunas de las multas:

El especialista del CCPM explicó que todas las personas físicas que estén inscritas en el RFC y estén realizando alguna actividad económica tienen que cumplir con sus obligaciones fiscales, de acuerdo a su régimen fiscal. Y sólo en el caso de que no realice alguna actividad económica, como los jóvenes mayores de 18 años que se registran sin obligaciones fiscales, no deberá cumplir con estas, y por ende no es susceptible a ser multado.