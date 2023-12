5 consejos para estar al corriente con el SAT en 2024

Ya seas persona física con actividad empresarial, arrendador, con actividad profesional o asalariado, considera estos consejos para que evites encuentros con la autoridad fiscal.

1.- Factura todos tus ingresos. Siempre que prestes un servicio, vendas un producto, recibas tu quincena o pago mensual como asalariado, cerciórate de emitir o que tu patrón emita el comprobante fiscal digital por cada ingreso.

Estos serán de amplía utilidad para llevar tu contabilidad mensual o bimestral, y también presentar tu declaración anual.

2.- Factura tus gastos y revisa que sean acordes a tu actividad. Esto aplica para las personas físicas con actividad empresarial o profesional, ya que para deducir ciertos gastos por operar deben estar totalmente relacionados con tu actividad, explicó Amaya.

Las deducciones, conocidas como autorizadas, pueden ser el pago de software o equipo de cómputo especializado, en el caso de un diseñador gráfico; la compra de materiales como grava o tabiques para empresas dedicadas a la construcción.

3.- Mantén actualizada tu firma electrónica y buzón tributario. Es importante que mantengas actualizada tu firma electrónica para que tengas siempre acceso a los trámites y consultas en el sitio oficial www.sat.gob.mx , sobre todo en temporada de presentar la declaración anual, es decir, en abril de 2024.

Por igual debes mantener actualizado y activo tu buzón tributario, de no hacerlo puedes hacerte acreedor a una multa que va de los 3,420 pesos a los 10,266 pesos, recuerda que debes tener tus medios de contacto actualizados: teléfono y correo electrónico.

Hay algo que puede ser peor, y esto es que te hagas acreedor a multas y recargos, por no tener actualizado tu buzón tributario o no checarlo, y no te enteres de una notificación del SAT para remediarla.

4.- Factura tus gastos personales. Si eres persona física o asalariado, no olvides que tienes derecho a deducir ciertos gastos personales. Te recomendamos que los pagues con medios digitales para no tener ningún problema a la hora de hacerlos efectivos con la autoridad fiscal. Y siempre pedir factura a tus proveedores de servicios, con mayor énfasis en los servicios médicos.

Los gastos personales deducibles son: honorarios médicos, dentales y por servicios profesionales en materia de psicología y nutrición. Gastos hospitalarios y medicinas incluidas en facturas de hospitales, honorarios a enfermeras, análisis, estudios clínicos, compra o alquiler de aparatos para la rehabilitación, refiere información del SAT.

Otros gastos deducibles son los funerarios, intereses reales devengados y efectivamente pagados por créditos hipotecarios. Donativos y aportaciones complementarias para el retiro. También las primas por seguros de gastos médicos. Gastos educativos como colegiaturas y por transporte escolar obligatorio. Estos últimos tienen un límite por grado escolar, y no se incluyen en el monto total de las deducciones.

5.- Presenta tu declaración anual de 2023. Para hacer efectivas las deducciones personales o autorizadas que hiciste este año, no olvides presentar tu declaración en abril de 2024, considera que el fisco puede regresarte dinero por hacer ajustes en el pago del ISR anual, la considerar y aprobar tus gastos deducibles.