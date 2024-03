La reunión de la OMC cierra sin acuerdos en pesca y agricultura

Los debates giraron en torno al acceso a los mercados, la competencia y las restricciones a la exportación, pero también sobre la seguridad alimentaria que provocó fuertes desacuerdos.

India y otros países reclamaban hacer permanente una medida temporal que permite a las administraciones mantener reservas públicas de alimentos, pero algunas delegaciones se opusieron firmemente por temor a que una eventual liberación de esas provisiones perturbe el mercado mundial.

En el sector de la pesca, la OMC alcanzó un acuerdo en 2022 para prohibir los subsidios a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), la pesca de bancos sobreexplotados y la pesca de altura no reglamentada que contemplaba excepciones para los países en desarrollo.

En esta ocasión, los países no consiguieron ponerse de acuerdo en el periodo de transición acordado a estos países y numerosas delegaciones estimaron que India pedía un plazo demasiado amplio.

"Varios países expresaron posiciones radicales en favor solo de sus intereses y no permitieron avanzar hacia un compromiso satisfactorio", dijo el ministro francés de Transición Ecológica, Christophe Béchu.

India, en cambio, aceptó a última hora levantar su veto a la extensión de la moratoria aduanera sobre las transmisiones electrónicas, pero solo por dos años.

Esta moratoria se ha prorrogado de manera regular desde 1998, cuando los países miembros de la OMC acordaron por primera vez no imponer derechos de aduana a la transmisión electrónica de productos digitales.