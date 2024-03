Lo bueno y lo malo de la austeridad republicana que promete Claudia Sheinbaum

"Vamos a mantener la austeridad republicana, la disciplina financiera y fiscal. No regresarán los lujos ni privilegios, no habrá avión presidencial, no habrá estado mayor", dijo Claudia Sheinbaum en su discurso de arranque de campaña, el pasado 1 de marzo en el zócalo capitalino.



(Foto: Luis Cortés/Reuters.)