¿Qué impuestos pagan los extranjeros en México?

Impuesto al consumo

Como cualquier visitante o residente, un extranjero que consume bienes o servicios en el país está sujeto al Impuesto al Valor Agregado (IVA), el cual es pagado de manera automática, explica el contador Roberto Colín, integrante del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM).

El IVA que pagan en México puede ser recuperado en la aduana, antes de salir de México, con los tickets correspondientes. Esto es una ventaja de cualquier turista internacional en casi cualquier país del mundo.

Extranjeros con residencia permanente

Cuando un extranjero tiene el estatus de residente permanente y trabaja bajo el régimen asalariado, honorarios por servicios profesionales, entre otros, se somete al pago de impuestos en términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), como cualquier otro contribuyente.

Nómadas digitales

Son aquellos que "no son residentes fiscales, pero obtienen ingresos de fuente de riqueza mexicana. De ser el caso, hay un pago de ISR, pero hay un título específico, el título V, para los residentes en el extranjero, sin residencia fiscal y sin establecimiento permanente en México y por cada actividad hay una tasa de retención distinta", señala el experto del CCPM.

Tratados internacionales

Existen criterios cuando existen tratados de libre comercio como el T-MEC.

"Quienes prestan servicios profesionales o con una relación laboral y si no exceden los 183 días (de estancia en México) el impuesto no se paga aquí, se paga en el país de procedencia", explica Colín. Esto es con el objetivo de determinar qué país tiene el derecho de cobrar el impuesto y que no exista una doble tributación.

Extranjeros emprendedores

Quienes llegan a México y constituyen una empresa necesitan cumplir requisitos migratorios. Pero en materia fiscal, cuando un extranjero pone un negocio, estamos hablando de que ya tiene residencia permanente. Ya sea de manera individual o a través de la constitución de una empresa.

"Entonces tendría que tributar como cualquier persona con actividad empresarial en México": IVA, impuestos locales, IMSS, entre otros. Además de cumplir con todas las obligaciones asociadas, como declaraciones periódicas, anuales, emisión de CFDI, etcétera.