Esto ha pasado con la iniciativa del fondo de pensiones para el bienestar

“El día de ayer hubo un error en un documento que se mandó de parte de la comisión (de seguridad social) a la Mesa Directiva, se publicó en la gaceta oficial algunas diferencias de lo que se había votado. Ya se determinó por parte de diputados corregir, se va a volver a tener la sesión en comisiones, se va a volver a publicar en la gaceta y el lunes (22 de abril) se estará votando esta reforma en la Cámara de Diputados para que, posteriormente, sea discutida y, en su caso, aprobada por la Cámara de Senadores”, comentó este jueves en la conferencia matutina la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde.

“Hicieron bien los legisladores en decir: hay este error que no tiene malas intenciones, fue un error. Mejor esperemos. Porque si no de ahí se agarran en el Poder Judicial y declaran inconstitucional la ley, como lo han hecho con varias leyes”, argumentando que no se cuido el procedimiento en el Poder Legislativo, agregó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

¿Cuál fue el error?

El miércoles el Pleno de la Cámara de Diputados detectó que el dictamen había sido modificado de manera irregular, por lo que devolvió el documento a la Comisión de Seguridad Social.

La diputada panista Carmen Rocío González Alonso, integrante de la comisión de seguridad social, denunció que el dictamen aprobado el lunes fue modificado.

“Hay violación al proceso legislativo pues el dictamen aprobado el lunes, algunos duendes nocturnos hicieron al menos una docena de cambios al dictamen…son ustedes unos tramposos”, dijo González Alonso.

El panista Elía Lixa pidió “que se realicen investigaciones” y, en su caso, se publiquen los dos documentos “y si alguien tramposamente modificó el dictamen se deslinden responsabilidades”.