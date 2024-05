Por no saber inglés, en México se desaprovecha una oportunidad en nearshoring

México tiene mejores condiciones, así como el suficiente talento humano para crecer este mercado, el reto es que ese talento tenga un alto nivel de inglés.

Señala que no sólo existe la oportunidad en la parte de atención a clientes y ventas, también en las labores administrativas que están detrás de la operación de una empresa, como contabilidad o trámites.

“Vamos tarde como país en esta carrera sobre los servicios o la exportación de servicios, sobre todo a Estados Unidos. Estamos hablando de la economía más grande del mundo y creo que como país no hemos hecho un buen trabajo, no tenemos el mejor posicionamiento, suenan más las malas noticias de inseguridad, de poca gente bilingüe y de no tanta preparación, cuando es completamente falso”, señala en entrevista con Expansión.

Agrega que hay otros países, como Costa Rica y Colombia, que han logrado posicionar a sus países como una solución. “Ya no digamos la India o Filipinas, que tienen muchísimos años haciéndolo”.

Para Fajer aún hay tiempo para detonar esta exportación de servicios a través de los contact centers, “¿por qué? Porque tenemos grandes posibilidades de ser el mejor proveedor para los Estados Unidos y para el mundo de servicios para el nearshoring”.

Estados Unidos tiene la tasa de desempleo más baja de los últimos 60 años y el costo de la gente va subiendo, por lo que, el país vecino tiene que buscar otras opciones. En ese sentido, tiene la opción del offshoring o nearshoring.

En la parte de offshoring se tiene la opción de Filipinas o India, pero hay dos inconvenientes: un huso horario completamente distinto que dificulta las operaciones y un tema cultural.

Y ya hay una regla de muchos corporativos de empezar a mover cosas del offshore al nearshore, “esto nos beneficia en la industria, pero también en los servicios”.

“Volteas y dices ¿qué es nearshore? Pues es Latinoamérica, y cuando volteas a ver a Latinoamérica, los países que han hecho un muy buen trabajo, como Colombia y Costa Rica, están topados. Es muy difícil encontrar talento humano, ha ido subiendo el precio de la gente bilingüe”.

México tiene 120 millones de personas que, aunque el porcentaje de gente bilingüe es bajo, es un número mucho más grande, Costa Rica tiene menos de 4 millones de habitantes.

Entonces México tiene millones de personas tanto en desempleo, como en informalidad que pueden tener una mejor oportunidad. Pero lo importante es que el gobierno tiene que ver si verdaderamente quiere ayudar a la gente a ganar dinero.

“Si en lugar de un programa de jóvenes construyendo el futuro, en el que se paga un salario de 5,000 o 6,000 pesos para que alguien trabaje un año, termine y siga ganando lo mismo, se le invierte ese año para que llegue a altos niveles de inglés, esa persona va a ganar 14,000 o 15,000, tres veces más. Eso sí, es una manera de elevar el ingreso y no es una inversión mucho mayor a la que se está haciendo. Simplemente hay que focalizar”, explica.