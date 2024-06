Nearshoring sí, pero con visión a largo plazo; se crecería 5%: Altagracia Gómez

En su intervención en el Encuentro "Nearshoring Talks 2024: Retos para el nuevo gobierno de la Coparmex de la Ciudad de México, dijo que no es que no haya planeación en México, pero se tienen muchos planes y muy diversos, "el tema es que no coinciden ni en objetivos, tiempos y desde luego ni en presupuesto y seguimiento", pero eso, se busca cambiar para la próxima administración.

En ese contexto, resaltó la importancia de una planeación de desarrollo regional, donde se logre incluir al sur-sureste.

"El 70% de la inversión se concentra en 7 estados de la república y la idea es que precisamente el fenómeno de la relocalización nos ayude a reducir desigualdades no aumentarlas".

La idea es crecer de forma eficiente y con menos errores, por ello, se han planteado los 10 corredores industriales y los 22 polos de desarrollo de bienestar con vocaciones específicas que forman parte de la estrategia nacional de la relocalización.

Dicho plan se divide en: política estratégica; sectores prioritarios y estratégicos e infraestructura; Gómez reconoció que los protagonistas del nearshoring en México serán los empresarios, pues se necesita de coinversión pública y privada "tenemos que hacer equipo como país para atraer las mejores inversiones".

Por ejemplo, en el caso de la inversión para infraestructura históricamente el presupuesto público es muy poco, y se necesitan al menos 150,000 millones de pesos más.

"En esta década, México tiene la oportunidad de convertirse en el líder indiscutible de la nueva forma de globalización con el nearshoring y también de la nueva forma de capitalismo, apostando desde luego por inversiones que impacten positivamente el medio ambiente, las comunidades y en términos de gobernanza".