Jonathan Heath considera prematuro el reciente recorte a la tasa

"Creo que es prematuro ahora bajar, más bien yo pago por ver: empiezo a ver resultados realmente visibles y vamos a bajarla", dijo en la entrevista con el diario El Universal.

El economista aseguró que recortar el costo de los préstamos y al mismo tiempo subir los pronósticos para la inflación general -como hizo Banxico- daña las expectativas porque los analistas comenzaron a corregir al alza sus estimaciones de precios.

"No nos creen, hay que trabajar más en las expectativas, ser más cautelosos. La inflación general no puede estar subiendo y nosotros bajando tasas, es contradictorio, va en contra de las expectativas", sostuvo. "No hay que tener prisa; hay que tener calma, dejar la tasa y esperar a que los datos realmente se materialicen".