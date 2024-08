Cámaras de comercio de EU y Canadá piden evaluar impacto de la Reforma judicial

Las Cámaras de Comercio de Estados Unidos y Canadá en México se unen al llamado al gobierno de México de una mayor evaluación de las consecuencias de la Reforma Judicial y la desaparición de los órganos autónomos para las inversiones.

La American Chamber of Commerce of Mexico (AmCham) señaló que, cuando múltiples voces se alzan en un coro de advertencias, es prudente prestar atención. "La convergencia de opiniones diversas sobre un riesgo no es mera coincidencia, sino un eco de experiencias y conocimientos compartidos".