Banxico pone el ojo en la trayectoria de inflación subyacente

“Los ajustes en la tasa de referencia, cuando las condiciones macroeconómicas lo permitan, serán graduales. Y quiero enfatizar nuevamente que la tasa de referencia que fijemos será congruente en todo momento con la trayectoria que se requiere”, dijo Rodríguez en la presentación del reporte trimestral correspondiente al periodo abril a junio.

La gobernadora dijo que el entorno inflacionario va a permitir la discusión de ajustes a la tasa de referencia y ante la expectativa de que los choques globales se disiparán.

Por su parte, el subgobernador Jonathan Heath destacó que en el camino inflacionario hay riesgos y dijo que espera que la inflación no subyacente ayudará a la inflación a converger a la meta.

“Lo más probable es que sí vamos a ver una trayectoria a la baja en la parte no subyacente, que será crucial para llegar cerca del 4% para el fin de este año”, dijo Heath.

Pero el reto sigue siendo la inflación subyacente, que es la que impacta la política monetaria, ya que Hetah ve retos en el comportamiento de la inflación de servicios.

“Yo pienso que si de aquí para el fin de año ya queremos ver progreso en la parte subyacente, ahora sí tenemos que ver que se rompe claramente la persistencia en la inflación de los servicios que todavía no muestran una tendencia a la baja y todavía está por arriba del 5%”, añadió Heath.

Autonomía no peligra

Sobre las implicaciones del Plan C del presidente López Obrador, que busca eliminar algunos organismos autónomos, los miembros de la Junta consideran que el banco central no peligra al no haber sobre la mesa una iniciativa que busque modificar la autonomía del banco central.

"No vemos una propuesta sobre la mesa en este sentido, enfatizaría el hecho de que tanto el presidente López Obrador como la presidenta electa han mencionado explícitamente su intención por no modificar el tema de la autonomía del Banco de México", destacó Rodríguez.