No todo es T-MEC; estos son los tratados comerciales que aguardan a Ebrard

Brasil, más que un complemento

Clouthier también declaró, en 2022, que se quería cerrar un acuerdo bilateral con Brasil, pero tampoco se avanzó con esta agenda.

Lugo Aranda refiere que un tratado con Brasil se torna complicado, ya que ese país se ve más como competidor en muchos sectores, principalmente en el automotriz, y no tanto como un complemento. “Sabemos que el recorte presupuestario ha pegado a la Secretaría de Economía, en específico en el área de negociaciones comerciales”, comenta la ex negociadora del TMEC, esto porque considera que no se tiene información pública y no se sabe exactamente porque no ha avanzado.

Ana Gutiérrez añade que México ha incrementado sus compras a Brasil en los últimos cinco años; entonces, el tener un tratado puede generar facilidades arancelarias, pues México también tiene un importante déficit comercial con Brasil que el año pasado se ubicó en 9,114 millones de dólares.

Reino Unido, un inversionista de peso

Con su salida de la Unión Europea, Reino Unido buscó un tratado con México y fue así que, en 2022, Tatiana Clouthier y Anne-Marie Trevelyan, secretaria de Comercio Internacional del Reino Unido, acordaron en Londres el inicio formal de las negociaciones para un tratado que no avanzó, por lo que está funcionando un Acuerdo de Continuidad Comercial firmado en 2020.

“Le estamos dando al Reino Unido preferencias como cuando estaba en la Unión Europea, por eso también necesariamente se tiene que corregir”, dice Juan Carlos Baker.

En términos de intercambio comercial, las ventas de México hacia ese país alcanzaron 2,912 millones de dólares en 2023, con importaciones que rondan un valor similar.

Ecuador, sin expectativas

México no quiso incluir al plátano y al camarón en el tratado de libre comercio que negociaba con Ecuador, lo que, de principio, dejó congelado el acuerdo. El presidente López Obrador dijo que se protegerían estos sectores mexicanos, y a esto se sumó la complicación en la relación diplomática que se rompió tras la irrupción de la policía de Ecuador a la embajada mexicana en abril pasado.

“A México no le hace demasiado daño el no contar con ese tratado. En algunos sectores el país es muy competitivo y Ecuador no quería ceder”, comenta Mónica Lugo; mientras que Ana Gutiérrez no da por muerto este acuerdo, pero sí lo pone en las últimas prioridades del gobierno.

En 2023, las exportaciones de México a Ecuador alcanzaron los 595 millones de dólares, lo que da como resultado una balanza comercial a favor de México, con un superávit de 368 millones.