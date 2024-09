¿Cuánto dinero maneja el Infonavit? Así cierra su salud financiera en este gobierno

“Hasta 2030 les va a tocar cobrar lo que yo hice. El cobro de cartera es de larguísimo plazo porque son contratos a 30 años, entonces, lo que importa es que lo hayas generado bien; que puedan pagar y que el activo que generaste con ese crédito tenga valor en el tiempo”, explica.

Entre los errores de administraciones pasadas, detalla, se debe a que se prestó a gente que no podía pagar, gracias a subsidios que se otorgaron, en lugares donde no necesariamente eran tan fáciles de habitar; además, “son activos que pierden valor en el tiempo. Hay áreas del país donde la casa que se compró en 400,000 pesos no ha tenido plusvalía en el tiempo. Ha perdido valor porque se mantiene en el mismo precio”, lamenta.

Los créditos en pesos “son más rápidos de pagar porque el 5% patronal paga capital desde el día uno. Estamos originando una cartera más sana hacia el futuro. En la medida en que la cartera vieja vaya descendiendo, va a disminuir la cartera vencida”, asegura.

Austeridad republicana

Siguiendo con la política del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Infonavit redujo el presupuesto en el primer año de 0.45% a 0.23% del total de los activos del instituto. “En términos reales hemos reducido el presupuesto año con año”.

Para lograrlo, explica, se llevaron cabo varias cosas, entre ellas los salarios, que se adoptaron al tabulador del gobierno federal, así como la reducción de las prestaciones de los nuevos contratos.

Para ello, precisa, se llevó a cabo una negociación del contrato colectivo de trabajo (CCT) con el sindicato para dichos ajustes.

Asimismo, se hizo el sistema de compras y licitaciones públicas. Antes de esto, el 93% del presupuesto del instituto se ejercía a través de adjudicaciones directas. “Hoy el ratio es, más o menso 50/50. El año pasado licitamos prácticamente el 70% del presupuesto”, destaca.

Los ahorros se han utilizado para ampliar la infraestructura, con la apertura de 21 nuevas oficinas en todo el país, “sin gastar más en términos reales”.