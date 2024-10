Sheinbaum llega al gobierno con indicadores económicos en ámbar y rojo

Finanzas públicas

Semáforo: ámbar

El nuevo gobierno a cargo de Claudia Sheinbaum, y con Rogelio Ramírez de la O en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), recibe a las finanzas públicas en ámbar a la espera de la entrega del Paquete Económico, que se espera conocer a más tardar el próximo 15 de noviembre, el cual definirá cómo se va a reducir el déficit público.

El gasto público es más grande que los ingresos que llegan a las arcas públicas. Para el cierre de 2024, se espera que esta diferencia cierre en 5% del PIB, y para 2025 Hacienda ya puso la meta de reducirlo a 2.5% del PIB, de acuerdo con los precriterios económicos dados a conocer a finales de marzo pasado.

Reducir esta diferencia es importante para no ver un recorte en la nota crediticia por parte de las calificadoras; Moody’s, Standard & Poors, especialmente Fitch, explicó Victor Ceja, economista en jefe en VALMEX. Lograrlo no es una cuestión sencilla pues implica recorte al gasto público, el cual cerca de 75% se destina a rubros que no se pueden tocar como pensiones, costo de la deuda, transferencias a los estados, además de subsidios y transferencias por apoyos sociales, y personas que trabajan en el sector público.

Además, ya existen compromisos por cumplir por parte del nuevo gobierno, como las pensiones para mujeres de entre 60 y 64 años.

Los ajustes que puedan hacerse al gasto público deben realizarse de manera programada y premeditada, pues las disminuciones en el gasto público afectan la demanda agregada y por ende se ve afectado el crecimiento económico, situación que genera un menor recaudación de impuestos, entonces “el problema fiscal se agranda”, destacó Rodolfo Navarrete, economista en jefe de Vector Casa de Bolsa.

Inflación y tasa de interés

Semáforo: rojo

La inflación lleva más de 40 meses fuera del rango objetivo del Banco de México (Banxico), lo que ha provocado que la tasa se ubique en niveles históricamente elevados.

Desde que inició el sexenio, en diciembre del 2018, el 66% de los meses la inflación estuvo por encima del objetivo inflacionario que tiene Banco de México de 3%. Se conjuntaron factores que la administración de López Obrador no pudo controlar del todo: primero una pandemia, que llevó al cierre de la economía, y un regreso a la normalidad, que se volvió complejo debido a factores externos como la guerra entre Rusia y Ucrania, la cual estalló en febrero de 2022.

El nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum tendrá que enfrentar una inflación que sigue por arriba de 4% y cuyos pronósticos no son optimistas. A pesar de que el Banco de México pronostica que la inflación llegará a la meta de 3% en la segunda mitad del 2025, analistas y el mismo subgobernador de Banco de México, Jonathan Heath, ven esa posibilidad aún lejana.

“Los analistas están viendo que la inflación subyacente básicamente bajó a donde pudo bajar y que de aquí a fines del año entrante ya no va a bajar más", dijo Heath.

Los analistas y el propio subgobernador de Banxico consideran que han sido los incrementos salariales los que han afectado el comportamiento de la inflación.