Economía

Banamex vuelve a la normalidad tras fallas que colapsaron su app

Según Downdetector, los reportes de problemas comenzaron por la noche y se intensificaron desde las 5:00 de la mañana.
lun 25 agosto 2025 09:48 AM
Banamex informó que las fallas en su aplicación móvil fueron solucionadas y el servicio volvió a la normalidad.

Tras varias horas de fallas en su aplicación móvil, Banamex informó la mañana de este lunes que el problema ha sido resuelto y que el servicio ha regresado a la normalidad para sus clientes.

“Te informamos que está solucionada la intermitencia en nuestros servicios, por lo que ya estamos operando con normalidad. Lamentamos los inconvenientes”, indicó el banco en un breve comunicado.

De acuerdo con el sitio especializado Downdetector, las quejas comenzaron por la noche y se agudizaron durante la madrugada, especialmente desde las 5:00 horas.

Minutos antes de las 10:00 horas, Banamex confirmó que la falla había quedado totalmente resuelta.

Así fue la falla en Banamex

La aplicación móvil de Banamex presentó fallas la mañana de este lunes 25 de agosto, lo que impidió que sus usuarios pudieran iniciar sesión con normalidad y realizar transferencias electrónicas.

A través de redes sociales, el banco confirmó las fallas y señaló que su equipo trabaja para solucionarlas a la brevedad, por lo que pidió la comprensión de sus clientes.

“Tenemos una intermitencia general en nuestro sistema, nuestro equipo está trabajando para solucionarlo lo antes posible, pero desafortunadamente en este momento no puedo brindarte el servicio, por favor intenta más tarde”, indicó la institución.

Fallas de Banamex comenzaron en la madrugada

De acuerdo con la página Downdetector, las principales fallas se concentraron en problemas generales con la banca móvil (73%), dificultades en el inicio de sesión (16%) y fallas en la banca en línea (11%).

El sitio especializado reportó que los avisos de usuarios comenzaron a incrementarse desde las 5:00 de la mañana y continuaron después de las 8:00 horas.

Los reportes de fallas se concentraron principalmente en Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Jalisco, Nuevo León y Mérida, aunque el problema se presentó de manera generalizada en todo el país.

Usuarios se quejan en redes

Las fallas en la aplicación de Banamex provocaron que numerosos clientes expresaran su inconformidad en redes sociales, señalando la falta de respuesta inmediata del banco y cuestionando la confiabilidad de su tecnología.

“Urge usar la banca y sigue sin podré dejar entrar”, escribió un usuario molesto.

“A qué hora van a restablecer el servicio? ¿Sí se puede retirar del cajero?”, preguntó otra persona en X.

Algunos intentaron tomarlo con humor: “Lo bueno es que no es una emergencia, si no imagínate”.

Otros más reprocharon la frecuencia de estas caídas: “Nuevamente el sistema de @banamex fallando”.

