Banamex vuelve a la normalidad tras fallas que colapsaron su app

Tras varias horas de fallas en su aplicación móvil, Banamex informó la mañana de este lunes que el problema ha sido resuelto y que el servicio ha regresado a la normalidad para sus clientes.

“Te informamos que está solucionada la intermitencia en nuestros servicios, por lo que ya estamos operando con normalidad. Lamentamos los inconvenientes”, indicó el banco en un breve comunicado.

De acuerdo con el sitio especializado Downdetector, las quejas comenzaron por la noche y se agudizaron durante la madrugada, especialmente desde las 5:00 horas.

Minutos antes de las 10:00 horas, Banamex confirmó que la falla había quedado totalmente resuelta.