“El PACIC no funcionó por una simple razón: los precios no se controlan por decreto. Estamos en un México que es un libre mercado y se mueve con las posiciones de oferta y demanda, el gobierno ya no puede incidir en los temas productivos”, sostuvo Fernando Cruz, socio del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).

En mayo de 2022, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó el PACIC, acordó con productores, distribuidores y comerciantes medidas para reducir los precios de los productos de la canasta básica además de abrir cupos para la importación con cero arancel de alimentos como la harina de maíz, harina de trigo, maíz blanco, sorgo y el frijol.

“Combatir la inflación no es la medida adecuada. El problema que no alcance para los productos de la canasta básica va más allá de los precios. Esto tiene que ver con el poder adquisitivo de la moneda”, dijo Eréndira Yaretni Mendoza Meza, especialista en materia económica, desarrollo e internacionalización.

“La inflación es un atractivo para la producción. Si se produce más, van a generar empleos y aumentará la producción”, lo que se traduce en un crecimiento del producto interno bruto, “por lo tanto el poder adquisitivo va a incrementar”, añadió.

La formación de precios de los productos incluidos en el acuerdo contra la inflación, la mayoría productos alimenticios, tiene que ver con cuestiones climáticas, la producción, así como temas de seguridad -pago de derecho de piso-, entre otros factores que no se pueden controlar.

¿Qué faltó en el PACIC?

Una de las medidas que fueron positivas para controlar la inflación tiene que ver con abrir las fronteras a la importación de ciertos productos.

“La idea es ser resiliente ante los choques, por ejemplo, los climáticos. ¿Cómo eres resiliente? Enfocándote en lo que eres productivo, y en lo que no lo eres, ábrete al comercio internacional; mejor importar estos productos para que se pueda mitigar la inflación no subyacente”, explicó Gabriel Pérez del Peral, profesor de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana (UP).

En septiembre, el índice no subyacente se ubicó en 7.17%, siendo frutas y verduras los productos que registraron las mayores alzas a su interior, con un aumento de 12.81%, de cuerdo con datos del Inegi.