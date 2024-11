RappiCard se posiciona como un referente mundial en experiencia del cliente

RappiCard está haciendo historia en el sector fintech al ganar en dos categorías de los International Customer Experience Awards 2024 (ICXA™24), que reconocen a las organizaciones que brindan una experiencia al cliente de excelencia en todas sus interacciones con la marca.

De este modo, los galardones en las categorías “Mejor Servicio al Cliente en Servicios Financieros” (Best Customer Service Financial Services) y “Mejor Manejo de Reclamaciones” (Best Complaint Handling) reconocen el liderazgo de RappiCard en brindar la mejor experiencia al cliente, no solo en México sino a nivel global.