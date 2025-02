No habrá recesión económica en México tras resultados del PIB, afirma Hacienda

“El PIB creció 1.5% anual en 2024, es importante señalar que este desempeño no implica que la economía mexicana esté en una recesión o que esté entrando en una, esto por dos razones principales: el mal desempeño en las actividades primarias y menor crecimiento de la manufactura”, comentó Edgar Amador Zamora, subsecretario de Hacienda y Crédito Público.

Al presentar los resultados del reporte de las finanzas y deuda públicas del cuarto trimestre de 2024, el economista explicó que más de la mitad de la contracción que se observó en el cuarto trimestre se explica por el mal desempeño en las actividades primarias afectadas por el cambio climáticos, las cuales disminuyeron 8.9% a tasa trimestral.

“Esta es la tasa más baja en un cuarto de siglo para un trimestre para la economía mexicana, este desempeño se relaciona con factores climáticos y de oferta, no tienen que ver con una debilidad generalizada de la economía. (…) Tenemos un efecto tan fuerte o más que un arancel, simplemente por el tema de la sequía”, dijo Amador.

Dijo que en Hacienda se confía en que se van a alcanzar los objetivos presupuestales y económicos para este 2025.

“Tenemos un crecimiento proyectado entre 2.3 y 2.0, son optimistas, déjenme ponerlo en otros términos, por supuesto que existen factores de riesgo, algunos que se han estado materializando, no estaban contemplados en la presentación y aprobación del presupuesto; el resultado electoral en EU, y sus consecuencias en materia comercial, que están por materializarse, una vez que desaparezca la incertidumbre, los detalles de la política comercial (…) estamos confiados en que el intercambio comercial prevalecerá entre EU y México, no estamos previendo, una recesión en México y no vemos señales de debilidad permanentes”, recalcó el funcionario.

El funcionario explicó que "hasta el momento no hay una determinación específica respecto de la política comercial", y que los aranceles pueden afectar a una o varias naciones, o al conjunto de los socios comerciales de los Estados Unidos, y que hasta que no se conozcan cuestiones arancelarias específicas, Hacienda no puede hacer una evaluación de los posibles efectos.

Detalló que el segundo factor que influyó en el PIB, al cierre del año pasado, fue la manufactura, la cual tuvo resultados por debajo de lo esperado debido a factores externos, principalmente en el mes de octubre, como los huracanes, pero mostró mejor desempeño en noviembre. “Lo que sugiere que la afectación ha sido temporal y da cuenta de la resiliencia de nuestra economía”, agregó.

Agregó que, para enfrentar eventualidades, se siguen haciendo aportaciones a los fondos de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) y el de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF).