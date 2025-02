México, Canadá y China no pueden hacer nada para retrasar aranceles: Trump

Trump lleva semanas amenazando con los aranceles, diciendo que se impondrían el 1 de febrero y se mantendrían hasta que los países hicieran más para frenar el flujo tanto de migrantes como de fentanilo a través de la frontera estadounidense.

En declaraciones a periodistas en el Despacho Oval mientras firmaba decretos, Trump señaló que entendía que los aranceles podrían traducirse en un aumento de costos para los consumidores y reconoció que sus medidas podrían causar trastornos a corto plazo.

La mayoría de los economistas estiman que unos impuestos a la importación tan radicales, y las probables represalias, perturbarían la actividad económica en todo el mundo.

Al ser consultado sobre si había alguna oportunidad en este momento para que los tres principales socios comerciales de Estados Unidos consiguieran un aplazamiento, Trump dijo: "No, no. Ahora mismo, no".

También descartó la idea de que sus amenazas de gravámenes hayan sido una herramienta de negociación. "No, no lo es (...) tenemos grandes déficits (comerciales) como saben, con los tres".

"Es algo que estamos haciendo, y posiblemente lo aumentaremos muy sustancialmente, o no, veremos cómo es", dijo Trump. "Pero es mucho dinero que viene a Estados Unidos".

Y se avecinan más aranceles, dijo el presidente republicano, afirmando que se estaban considerando impuestos a la importación de productos europeos, así como al acero, el aluminio y el cobre, y a los medicamentos y semiconductores. "Vamos a poner aranceles al acero y al aluminio, y en última instancia al cobre. El cobre tardará un poco más", destacó.

Más temprano el viernes, Reuters citó fuentes familiarizadas con las deliberaciones sobre los aranceles, según las cuales Trump anunciaría medidas el sábado pero retrasaría el cobro de los derechos hasta el 1 de marzo y ofrecería un proceso limitado para que ciertas importaciones queden exentas.

Una portavoz de la Casa Blanca Leavitt calificó el reporte de "falso", añadiendo que las medidas se publicarían el sábado y entrarían en vigor inmediatamente.

Cuando Trump impuso aranceles a productos chinos en 2018 y 2019, normalmente había un retraso de dos a tres semanas para que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza comenzara a cobrar los aranceles, debido a los avisos requeridos a los importadores.

Otro funcionario dijo que Trump estaba revisando el viernes los planes arancelarios, lo que podría permitir algunas exenciones. Sin embargo, serían "pocas".

Los aranceles de Trump y las medidas de represalia de Canadá y México amenazan con interrumpir casi 1.6 billones de dólares en el comercio de América del Norte y poner fin de manera efectiva a un sistema de libre comercio de 30 años que ha integrado profundamente a las tres economías.

El crudo es la principal importación estadounidense de Canadá y está entre las cinco principales de México, según datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos.

El asesor comercial de Trump, Peter Navarro, dijo el viernes que los ingresos arancelarios ayudarán a pagar la extensión de los recortes de impuestos de Trump de 2017, que suman unos 4 billones de dólares y expiran este año.