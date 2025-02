Desde hace casi 100 años, existía una regla que muchas empresas de comercio electrónico aprovecharon, la de los llamados minimis: productos con un valor inferior a 800 dólares que pueden entrar a Estados Unidos libres de impuestos.

En Europa existe una legislación parecida, donde se exenta de derechos de aduana a los paquetes con valor menor a los 150 euros.

Ambas reglas han sido aprovechadas por dos empresas chinas con crecimientos exponenciales en los últimos años: Shein y Temu. Pero eso está por terminarse.

Trump asesta el golpe

El sábado 1 de febrero, además de las amenazas de aranceles para México y Canadá y la imposición de una cuota extra de 10% para las importaciones chinas, el presidente Donald Trump dio un duro golpe al suspender la exención de los minimis.

El argumento es que esta exención había ayudado a Shein y a Temu a mantener precios muy bajos en miles de tipos de mercancías, desde ropa hasta artículos para el hogar. La regla de minimis habría ayudado a ambas a evadir millones de dólares en impuestos, según sus críticos.

En 2024, un informe de la Cámara de Representantes sobre el Partido Comunista Chino señaló que casi un tercio de todos los minimis que llegan a Estados Unidos son paquetes que se compraron desde esos dos sitios web.

El umbral original para la exención era de 200 dólares, y estaba pensado como un beneficio para que los turistas norteamericanos que regresaban, pudieran enviar sus souvenirs sin una carga excesiva de impuestos.

Pero en 2016 el umbral se elevó a los 800 dólares y fue cuando surgieron empresas como Temu, que bajo una sola marca podían conjuntar los millones de productos que se fabricaban en una red de diferentes almacenes y vendedores de China.

El reciente ajuste de Trump parece una solución. Y ahora Temu está llamando a los internautas a consumir “productos locales”. Ahora los artículos son enviados desde almacenes dentro de Estados Unidos y ha incorporado más vendedores con inventario estadounidense en los últimos años.

Europa también los pone en la mira

Recientemente, la Comisión Europea también anunció nuevas medidas para mitigar los efectos derivados de la importación masiva de productos de bajo valor, a través de minoristas y e-commerce “extracomunitarios”. El dardo también va dirigido a Shein y Temu, y empresas similares.

De acuerdo con la Unión Europea, en 2024 ingresaron en sus territorios más de 12 millones de paquetes de bajo valor diarios, una cifra que duplica a la de 2023 y triplica a la de 2022.

En 2024, el 91% de todos los envíos de comercio electrónico por valor de hasta 150 euros que entraron en la UE procedieron de China y su volumen se duplicaron con creces entre 2023 y 2024: de 1,900 millones a 4,170 millones de artículos. Este aumento coincide con el crecimiento extremadamente rápido de ciertos eCommerce. Temu y Shein, en particular, han crecido exponencialmente en el mercado de la UE, escalando a más de 75 millones de usuarios en la UE en unos pocos meses en 2024, explica el documento ‘A Comprehensive EU Toolbox for Safe and Sustainable E-commerce’.

Pero para los europeos los riesgos no solo son comerciales, sino también de seguridad, competencia desleal e incluso impacto ambiental. Por ello, propusieron reformas clave, entre ellas, eliminar la exención de derechos de aduana para los paquetes con valor menor a los 150 euros. Pero también crear un pasaporte digital para los productos que permita rastrear el origen y el cumplimiento con las normas europeas.

Inversionistas están cautelosos

PDD Holdings es la empresa dueña de Temu y cotiza en el mercado bursátil de Estados Unidos. Las recientes noticias han hecho que sus acciones caigan 3.44% en su comparación semanal. Y los inversionistas están cautelosos por estos nuevos cambios.

No obstante, la reciente eliminación a la exención de impuestos para los minimis en Estados Unidos está todavía a debate. Principalmente, porque podría implicar una carga para los funcionarios de aduanas y porque daría lugar a mayores costos administrativos de parte del gobierno.