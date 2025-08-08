Publicidad

Economía

Una semana más, las gasolinas se quedan sin estímulos fiscales

Para la semana del 9 al 15 de agosto Hacienda cobrará al 100% las cuotas por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
vie 08 agosto 2025 02:25 PM
Pese a cobrar las cuotas al 100%, de enero a junio, la recaudación de este impuesto a las gasolinas y diésel reportó un crecimiento de apenas 0.8%, en comparación con el mismo periodo del año pasado, al reportar 203,893 millones de pesos.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no otorgará estímulos fiscales o reducciones a las cuotas por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que cobra a las gasolinas y diésel.

De acuerdo con la dependencia en el DOF, del 9 al 15 de agosto la cuota por gasolina Magna será de 6.45 pesos por litro; para la Premium de 5.45 pesos, y para el diésel de 7.09 pesos por litro.

Con ello los combustibles cumplirán 18 semanas continuas sin contar con estímulos fiscales, los cuales no se otorgan desde el 12 de abril pasado.

El objetivo de otorgar descuentos a las cuotas IEPS es amortizar la escalada de precios cuando sube el precio del crudo. Por el contrario, cuando los precios del petróleo se mantienen estables, bajan o no tienen grandes incrementos, Hacienda cobra completamente o con pequeños estímulos, las cuotas IEPS, lo que ayuda a la recaudación de ingresos tributarios.

Pese a cobrar las cuotas al 100%, de enero a junio, la recaudación de este impuesto a las gasolinas y diésel reportó un crecimiento de apenas 0.8%, en comparación con el mismo periodo del año pasado, al recaudar 203,893 millones de pesos.

¿Cuál es el precio de las gasolinas hoy?

Este viernes 8 de agosto, el precio promedio por litro de gasolina Magna es de 23.48 pesos, el de la Premium es de 25.75 pesos y el diésel tiene un precio promedio en el país de 26.32 pesos, de acuerdo con PetroIntelligence.

