Hacienda descarta recesión en México si EU aplica aranceles de 25%

En el marco de las amenazas de aranceles generales de 25%, por parte del presidente Donald Trump, las calificadoras de crédito Standard & Poors y Fitch han advertido que de aplicarse estos gravámenes, la economía entraría en una recesión.

Al participar en el foro “Impacto de las finanzas públicas ante las medidas por implementar de Estados Unidos” de la Cámara de Diputados, el funcionario explicó que desde 2018 la participación de los salarios en el PIB ha aumentado en cinco puntos porcentuales alcanzando casi el 30%, mientras que los programas sociales representan 2.3% del PIB; ambos factores son los que han impulsado la resiliencia del consumo interno.

Hay instrumentos para enfrentar cualquier emergencia

El subsecretario de Hacienda explicó que el país cuenta con instrumentos suficientes para enfrentar cualquier volatilidad del exterior.

“México no enfrenta este reto desde una posición de fragilidad, sino desde una economía bien preparada, capaz de enfrentar la volatilidad externa, como hemos tratado de ilustrar, es una economía muy competitiva, con una vocación de competencia en el exterior muy importante”, dijo.

Destacó que el país cuenta con reservas internacionales de más de 230, 000 millones de dólares, equivalentes a más de 4 meses y medio de importaciones, lo que representa una sólida primera línea de defensa ante la potencial volatilidad de los mercados. Adicionalmente, las reservas México tiene acceso a 44,000 millones de dólares en líneas de créditos internacionales, contingentes en caso de ser necesarias.

“Estas opciones nos garantizan liquidez en caso de necesidad y refuerzan la estabilidad financiera del país. Además hemos implementado estrategias de mitigación de riesgos financieros con coberturas activas frente a fluctuaciones cambiarias y tasa de interés. Asimismo, tenemos cubiertos una parte importante de los ingresos por petróleo que blindan nuestras finanzas públicas ante cambios abruptos en los mercados”, dijo.

Otro factor clave en la estabilidad financiera es la estructura de la deuda pública federal, cuyo 84% de la deuda federal está denominado en moneda local con el 77% a tasas fijas y vencimientos de largo plazo. También se cuenta con el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) con más de 100,000 millones de pesos.

Llamado a fortalecer la economía

En tanto, la coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización (CADERR), Altagracia Gómez, llamó a fortalecer la economía interna ante los anuncios de posibles aranceles.

Subrayó la importancia de fortalecer el trabajo conjunto de los empresarios, particularmente los nacionales, así como abrir la puerta a la inversión extranjera directa. “Pero particularmente a las y los empresarios nacionales. Particularmente de los más chiquitos, que es a los que se afecta más en esta medida, porque tienen menos campo para acoplamiento", comentó.

“2025, a pesar de los anuncios de posibles aranceles, México tiene la oportunidad de ser líder en la nueva forma de globalización y la nueva forma de entender los mercados de capitales. El tamaño del reto es igual al tamaño de la oportunidad si lo hacemos bien”, expresó.

Los grandes problemas, enfatizó Gómez, sólo se resuelven de la mano de la Iniciativa Privada.

“México puede y debe ser líder en la resolución de problemáticas compartidas que se están enfrentando a nivel mundial. Todos, desde nuestro ámbito tenemos que darán paso al frente, sí con unidad, pero también con propuestas”, expresó.

Gómez urgió a invertir más en innovación, investigación y desarrollo; apostar por la sostenibilidad, la digitalización y la simplificación; y pensar en las comunidades al momento de invertir. En el mismo foro, la empresaria precisó que el 82% de la inversión en el país proviene de empresarios mexicanos y 18% es inversión extranjera directa.

Protección comercial

El funcionario explicó que en materia comercial, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) contiene mecanismos para la solución de controversias, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los acuerdos entre los socios.

“Esto es muy importante, el acuerdo comercial vigente contempla la eventualidad de que si uno de los socios está inconforme con alguna de las reglas, tiene que modificar sus políticas, puede hacerlo de acuerdo con las reglas existentes del tratado”, dijo.

Además de que el comercio entre México y Estados Unidos tiene un carácter complementario, no rival, lo que ha fortalecido las industrias de ambos países y beneficiado a millones de trabajadores, empresas y consumidores. En los últimos años, México se ha consolidado como el principal socio comercial de los Estados Unidos. No solo fortaleciendo el comercio existente, sino también diversificándolo hacia sectores y regiones no tradicionales.

“Más allá del sector automotriz, México es el principal abastecedor de nueces, hortalizas, melones y ganado bovino a los Estados Unidos. Y tenemos una participación superior al 20% del comercio en estados como Misuri, Utah, Nuevo México, Arizona, Texas y Michigan. Estos datos reflejan no solo nuestra relevancia en la integración productiva de América del Norte, sino también la interdependencia de nuestras economías, lo que subraya la necesidad de preservar un comercio libre y equilibrado”, finalizó Amador Zamora.

Con información de Antonio Baranda.