Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Tendencias

Galería Plaza: equilibrio entre el trabajo y el descanso

Esta cadena de Grupo Brisas cuenta con hoteles en ciudades clave en México, en donde ofrece una experiencia integral para los usuarios.
jue 21 agosto 2025 02:20 PM
Presentado por: Grupo Brisas
Grupo Brisas Galería Plaza 1
Los viajeros de negocios encuentran en Galería Plaza una experiencia completa durante su estancia.

Lo que busca un ejecutivo en un viaje de negocios es comodidad y los mejores servicios. En este sentido, Galería Plaza se ha distinguido por brindar una experiencia completa, al contar con salones versátiles equipados con tecnología de vanguardia, restaurantes, albercas para los momentos de relajación, gimnasio, spas para renovar energía y, por supuesto, habitaciones que invitan al huésped a reconectar.

Publicidad

Galería Plaza, la cadena de hoteles de Grupo Brisas , tiene presencia en las principales ciudades de la República Mexicana. Galería Plaza Reforma, por ejemplo, se localiza en el corazón de la Ciudad de México, por lo que es ideal para trasladarse hacia corporativos, centros financieros y embajadas. El diseño de sus salones ejecutivos permite efectuar encuentros más productivos y, al terminar el día, los usuarios valoran las amplias recámaras para descansar.

Grupo Brisas Galería Plaza gimnasio
Durante los viajes, también es posible ejercitarse en los gimnasios de los hoteles Galería Plaza.

Una de las grandes ventajas de Galería Plaza Veracruz es que se sitúa dentro de Plaza Las Américas y se conecta con el World Trade Center, lo que agiliza el flujo de los viajeros que acuden a una convención por las mañanas y luego quieren deleitarse con la gastronomía o escapar hacia la piscina techada.

Galería Plaza Irapuato posee una ubicación estratégica en el Bajío, ya que presenta conexión directa a Salamanca y León. Aquí los ejecutivos tienen acceso a un salón contemporáneo y áreas verdes para encuentros empresariales. Los huéspedes pueden observar el panorama desde la terraza o relajarse en el exclusivo baño Ofuro, que renueva el cuerpo y la mente.

Publicidad

Galería Plaza San Jerónimo es la opción de alojamiento al sur de la capital en donde se logra un silencioso descanso. También presenta salones y espacios al aire libre para conversaciones de trabajo, y quienes prefieren seguir su rutina de ejercicio, hallarán un gimnasio bien equipado.

Grupo Brisas Galería Plaza San Jerónimo
Galería Plaza San Jerónimo, un lugar en donde el viajero descansa en habitaciones muy silenciosas.

En Galería Plaza Monterrey destaca el Brisas Business Center, así como sus magníficas vistas hacia el Cerro de la Silla y su terraza para reuniones más amenas. Su gastronomía gourmet, un gimnasio moderno y alcobas idóneas para la reflexión, permiten que sea uno de los hoteles favoritos por los viajeros de negocios.

Grupo Brisas Galería Plaza Monterrey
Desde las habitaciones de Galería Plaza Monterrey se observan maravillosas vistas.

La funcionalidad y el confort se combinan en Galería Plaza León. El salón de eventos y Brisas Business Center facilitan las actividades de los ejecutivos. Adicionalmente, disfrutan del Roof Garden, la piscina y, al finalizar la jornada, lo mejor es recargar energía en la habitación.

Con estos servicios y amenidades, los hoteles de Galería Plaza consienten a sus huéspedes para que solamente tengan que ocuparse de sus negocios y relajarse durante su estancia.

Publicidad

Tags

Hoteles de negocios Turismo

Más acerca del autor:

No te pierdas de nada
Te enviamos un correo a la semana con el resumen de lo más importante.

¡Falta un paso! Ve a tu email y confirma tu suscripción (recuerda revisar también en spam)

Ha ocurrido un error, por favor inténtalo más tarde

Publicidad
Publicidad