Lo que busca un ejecutivo en un viaje de negocios es comodidad y los mejores servicios. En este sentido, Galería Plaza se ha distinguido por brindar una experiencia completa, al contar con salones versátiles equipados con tecnología de vanguardia, restaurantes, albercas para los momentos de relajación, gimnasio, spas para renovar energía y, por supuesto, habitaciones que invitan al huésped a reconectar.
Galería Plaza: equilibrio entre el trabajo y el descanso
Galería Plaza, la cadena de hoteles de Grupo Brisas , tiene presencia en las principales ciudades de la República Mexicana. Galería Plaza Reforma, por ejemplo, se localiza en el corazón de la Ciudad de México, por lo que es ideal para trasladarse hacia corporativos, centros financieros y embajadas. El diseño de sus salones ejecutivos permite efectuar encuentros más productivos y, al terminar el día, los usuarios valoran las amplias recámaras para descansar.
Una de las grandes ventajas de Galería Plaza Veracruz es que se sitúa dentro de Plaza Las Américas y se conecta con el World Trade Center, lo que agiliza el flujo de los viajeros que acuden a una convención por las mañanas y luego quieren deleitarse con la gastronomía o escapar hacia la piscina techada.
Galería Plaza Irapuato posee una ubicación estratégica en el Bajío, ya que presenta conexión directa a Salamanca y León. Aquí los ejecutivos tienen acceso a un salón contemporáneo y áreas verdes para encuentros empresariales. Los huéspedes pueden observar el panorama desde la terraza o relajarse en el exclusivo baño Ofuro, que renueva el cuerpo y la mente.
Galería Plaza San Jerónimo es la opción de alojamiento al sur de la capital en donde se logra un silencioso descanso. También presenta salones y espacios al aire libre para conversaciones de trabajo, y quienes prefieren seguir su rutina de ejercicio, hallarán un gimnasio bien equipado.
En Galería Plaza Monterrey destaca el Brisas Business Center, así como sus magníficas vistas hacia el Cerro de la Silla y su terraza para reuniones más amenas. Su gastronomía gourmet, un gimnasio moderno y alcobas idóneas para la reflexión, permiten que sea uno de los hoteles favoritos por los viajeros de negocios.
La funcionalidad y el confort se combinan en Galería Plaza León. El salón de eventos y Brisas Business Center facilitan las actividades de los ejecutivos. Adicionalmente, disfrutan del Roof Garden, la piscina y, al finalizar la jornada, lo mejor es recargar energía en la habitación.
Con estos servicios y amenidades, los hoteles de Galería Plaza consienten a sus huéspedes para que solamente tengan que ocuparse de sus negocios y relajarse durante su estancia.