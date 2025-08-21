Galería Plaza: equilibrio entre el trabajo y el descanso

Galería Plaza, la cadena de hoteles de Grupo Brisas , tiene presencia en las principales ciudades de la República Mexicana. Galería Plaza Reforma, por ejemplo, se localiza en el corazón de la Ciudad de México, por lo que es ideal para trasladarse hacia corporativos, centros financieros y embajadas. El diseño de sus salones ejecutivos permite efectuar encuentros más productivos y, al terminar el día, los usuarios valoran las amplias recámaras para descansar.

Durante los viajes, también es posible ejercitarse en los gimnasios de los hoteles Galería Plaza. (Cortesía)

Una de las grandes ventajas de Galería Plaza Veracruz es que se sitúa dentro de Plaza Las Américas y se conecta con el World Trade Center, lo que agiliza el flujo de los viajeros que acuden a una convención por las mañanas y luego quieren deleitarse con la gastronomía o escapar hacia la piscina techada.

Galería Plaza Irapuato posee una ubicación estratégica en el Bajío, ya que presenta conexión directa a Salamanca y León. Aquí los ejecutivos tienen acceso a un salón contemporáneo y áreas verdes para encuentros empresariales. Los huéspedes pueden observar el panorama desde la terraza o relajarse en el exclusivo baño Ofuro, que renueva el cuerpo y la mente.