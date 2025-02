Carlos Lerma será el nuevo subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda

Como nuevo subsecretario tendrá las tareas de fortalecer los ingresos del sector público, llevar la batuta en el diseño de la Ley de Ingresos de la Federación para el siguiente año, en la cual se estipula cómo y bajo qué conceptos se captarán recursos públicos para cubrir los gastos de la federación. Esta es la subsecretaría de la SHCP que trabaja más cerca del Servicio de Administración Tributaria (SAT), a cargo de Antonio Martínez Dagnino.

La titularidad de la Subsecretaría de Ingresos desapareció de la estructura de Hacienda como parte de un decreto presidencial publicado en el DOF el pasado 23 de abril de 2020, en el que se estableció la eliminación de 10 subsecretarías de la administración pública como parte de medidas de austeridad en el sexenio pasado.

Con la titularidad de Ingresos, Carlos Lerma liderará tres unidades, ocho direcciones y 12 coordinaciones que estaban a cargo de la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público, pues con las medidas de austeridad se eliminó el cargo de titular, pero no su estructura.

Entre estas destacan la Unidad de Política de Ingresos no Tributarios y sobre Hidrocarburos, la Unidad de Política de Ingresos Tributarios, y la Unidad de Legislación Tributaria. Así como la Dirección General de Política de Ingresos no Tributarios, y la de Política de Ingresos Tributarios.

Lerma es especialista en la gestión, administración, evaluación y ejecución de proyectos, así como en generar valor en las empresas a través de reestructuración, banca corporativa, finanzas y nuevos programas, refiere LinkedIn.

El futuro subsecretario es Contador Público por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Cuenta con un MBA en Gestión de Finanzas Corporativas e Instituciones Financieras y Mercados, por la State University of New York College at Buffalo, y un Grado en Administración y Dirección de Empresas por el IPADE de México.