"El 2 de abril de 2025 siempre será recordado como el día en que renació la industria estadounidense, en que se recuperó el destino y en que comenzamos a enriquecer al país de nuevo", señaló el presidente de Estados Unidos.

Detalló que se establecerá un arancel base mínimo del 10%, que será para otros países, el cual va a ayudar a reconstruir la economía estadounidense y para prevenir el engaño.

El presidente Trump está invocando su autoridad bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (IEEPA, por sus siglas en inglés) para este 10% que entrará en vigor el primer minuto del 5 de abril.

En lo que respecta a los aranceles recíprocos, el más alto es para el país africano, Lesoto con 50%, le sigue Camboya con un 49%, Madasgacar con 47% y Vietnam con 46%.

En la lista también está China con una arancel de 34%, la Unión Europea con 20%, Taiwán con 32% y Japón con 24%.

La entrada en vigor de estos aranceles más altos será el 9 de abril, de acuerdo con la información de la Casa Blanca.

Algunos productos quedarán exentos del Arancel Recíproco. La lista incluye: artículos protegidos acero, aluminio, autos y autopartes ya cubiertos por la Sección 232; cobre, medicamentos, semiconductores y productos de madera.

Así como artículos que puedan quedar sujetos a futuros aranceles de la Sección 232; lingotes de oro; y energía y minerales que no se producen en Estados Unidos.

"Los déficits comerciales crónicos ya no son meramente un problema económico, son una emergencia nacional que amenaza nuestra seguridad y nuestra forma de vida. Es una gran amenaza para nuestro país. Y por estas razones, a partir de mañana, Estados Unidos implementará aranceles recíprocos a otras naciones", apuntó.

Aunque México es el segundo país con un mayor déficit comercial de bienes por 171,809 millones de dólares en 2024, no entró en la tanda de aranceles recíprocos.

LIBERATION DAY RECIPROCAL TARIFFS 🇺🇸 pic.twitter.com/ODckbUWKvO — The White House (@WhiteHouse) April 2, 2025

Estos aranceles se suman a los ya vigentes y a los programados para los próximos días. Desde el 12 de marzo aplica un 25% al aluminio y al acero. México y Canadá enfrentan el mismo porcentaje en productos que no cumplen con las reglas de origen del T-MEC. China tiene un arancel de 20% sobre todas sus importaciones. El 3 de abril entrará en vigor un 25% para autos, y el 3 de mayo, para autopartes.

La orden ejecutiva de Trump precisa que para Canadá y México, que los aranceles bajo la IEEPA vigentes sobre fentanilo y migración siguen en marcha y no se ven afectadas por esta nueva medida. Esto significa que los productos que cumplen con el T-MEC seguirán sujetos a un arancel de 0%, los que no lo cumplen, a un arancel de 25%, y los productos de energía que no lo cumplen, a un arancel de 10%.

En caso de que se rescindan las órdenes IEEPA vigentes sobre fentanilo y migración, los productos que cumplen con el T-MEC seguirán recibiendo trato preferencial, mientras que los que no lo cumplen estarán sujetos a un arancel recíproco de 12%.