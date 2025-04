Critican optimismo económico de Hacienda y su postura ante aranceles de Trump

Hacienda atribuyó el recorte a las “tensiones comerciales y cambios en el entorno económico global”. Sin embargo, no dimensiona un potencial impacto estructural en las cadenas globales de valor, explicó el analista de Multiva.

Mariana Campos, directora general de México Evalúa, explicó que aún sin aranceles, la propia incertidumbre ya afectó las proyecciones de los economistas en organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Banco Mundial y de la banca privada en México.

En materia de finanzas públicas, por ejemplo, hay que considerar que el sector manufacturero genera 20% de todo el Impuesto Sobre la Renta (ISR) que se recauda en México, mientras que cerca de 50% de la Inversión Extranjera Directa (IED) también la genera esta industria, que es la más afectada por la aplicación de aranceles, detalló Campos.

“De entrada creo que hay una negación de la situación, y además hay inconsistencias, porque sí se reconocen algunos cambios en el panorama fiscal, pero no se aterriza realmente la parte de los ingresos, esa parte me preocupa. No se están ponderando correctamente los riesgos, entonces están manteniendo el marco macroeconómico con diferencias marginales”, explicó la especialista en finanzas públicas.

Ajustes marginales

Pese a un menor crecimiento proyectado, los ajustes para los ingresos y el gasto público en relación con el PIB fueron al alza. Los ingresos presupuestarios pasaron de 22.3% a 22.4% del PIB, mientras que el gasto neto pagado se ajustó de 25.5% a 25.7% del PIB, refiere el documento de Hacienda , entregado al Congreso de la Unión para el diseño del Paquete Económico 2026.