El auto 100% estadounidense no existe: el "Made in USA" es un mito

A partir del 3 de abril, cualquier auto vendido en Estados Unidos será potencialmente más caro si no tiene suficiente “contenido estadounidense”. No basta con que sea ensamblado en Michigan, Alabama o Texas. Si su motor viene de México, si su transmisión se fabrica en Japón o si sus baterías llegan desde China, pagará el precio: un arancel del 25% sobre la parte que no sea “Made in USA”.

El problema es que ese auto puramente estadounidense no existe. Ni siquiera la F-150, la camioneta más vendida en el país y el orgullo de Ford, cumple con el ideal de Trump. El 45% de sus componentes son estadounidenses o canadienses y su motor puede venir de México o de Estados Unidos, según datos del gobierno.

Paradójicamente, el modelo que más se acerca al sueño proteccionista de Trump no es un Ford, un Chevrolet o un Tesla, sino el Kia EV6, un eléctrico surcoreano ensamblado en Georgia con 80% de contenido estadounidense y 15% de piezas importadas de Corea. Su motor y transmisión son hechos en Estados Unidos. Pero esa es la excepción, no la regla.