Peter Navarro, el "señor aranceles" de Trump atacado por Musk

En la cárcel

En enero de 2024, Navarro fue condenado a cuatro meses de prisión por negarse a responder a una citación y proporcionar documentos a la comisión de la Cámara de Representantes que investigaba el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

Antes de entregarse, había denunciado "la instrumentalización partidista del sistema judicial", y arremetió contra "esos malditos demócratas y las personas que odian a Trump".

"Me condenaron, me encarcelaron. ¡Pero adivinen qué! No me quebraron. Y nunca quebrarán a Donald Trump", había lanzado después de su liberación, en julio pasado.

Hijo de un padre saxofonista y una madre secretaria, estuvo afiliado primero al Partido Demócrata. En 1992, se postuló para la alcaldía de San Diego (California) y perdió por poco ante la candidata republicana.

En 1996 intentó ser elegido a la Cámara de Representantes pero nuevamente fue derrotado por un oponente republicano.