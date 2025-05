Presión global por el fentanilo obliga a México a reforzar la vigilancia financiera

Durante la mesa Estándares de cumplimiento de la banca en un contexto internacional, dentro de los trabajos previos de la 88 Convención Bancaria , la presidenta del Grupo de Acción Financiera (GAFI), Elisa de Anda Madrazo, dijo que aunque el crimen organizado no es un tema nuevo, la orden ejecutiva que envió Donald Trump para catalogar a los cárteles de droga en organizaciones terroristas es un reconocimiento de la presión de Estados Unidos.

“Detrás de cada dólar, de cada euro o de la divisa que quieran, hay un componente humano. Los delitos que se cometen es porque hay un núcleo o una intención de generar recursos de procedencia ilícita. Para México no es una agenda nueva, pero cada vez tiene más presión”, dijo.

José Luis Stein-Velasco González-Casanova, Regional Head of Financial Crime for Mexico and Latin America, HSBC, explicó que los bancos llevan años trabajando el tema y que los grupos criminales, más allá de ser responsables del tráfico de fentanilo, son responsables de delitos de alto impacto que pegan en vidas.

“Lo que está en juego son vidas humanas en Estados Unidos, en México y en otros sitios”, señaló.

Narciso Campos Cuevas, socio de White & Case, comentó que el crimen organizado es descomunalmente un problema global, por lo que consideró que la designación de cárteles de droga como organizaciones terroristas llega en un momento adecuado para el país, porque hoy tiene más herramientas para hacer frente al desafío y para la aplicación de estándares de cumplimiento de la banca.

Evaluarán impacto

Elisa de Anda dijo que GAFI evaluará el impacto que tenga en México la designación de cárteles de droga como organizaciones terroristas.

La experta comentó que revisarán al sistema, por lo que pedirán al país explicar sobre su andamiaje legal, institucional y de facultades, para determinar cuáles son los resultados y observar la efectividad de las medidas tomadas.