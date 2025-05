Esta es la calificación que el buró de crédito le da a los mexicanos

En este buró de crédito, la calificación de los clientes va de 300 hasta 850 puntos, en el que 300 es el perfil de una persona de alto riesgo y 850 significa que una persona tiene un mejor historial de crédito.

Para el CEO de Círculo de Crédito, que los mexicanos tengan en promedio una calificación crediticia de entre 540 y 570 puntos es razonablemente buena si se toma en cuenta que el boom de las fintech es reciente y las personas apenas están construyendo su historial de crédito.

"Como tenemos nuevos usuarios de crédito en nuestra base de datos, esta calificación no puede ser tan grande o no puede estar cercana a los 800, porque no me has demostrado más que los últimos seis meses que has pagado bien ese crédito", explica.

Para que un historial de crédito se construya y se mejore tiene que pasar más de un año, apunta el experto y confía en que esta calificación mejorará en el futuro ante la adopción de los mexicanos por el financiamiento.

Tener una calificación tan a mitad del termómetro de Círculo de Crédito no es extraño si se toma en cuenta que a un 40% de los mexicanos no le gusta endeudarse, mientras que 25% de los mexicanos dice que no está interesado en obtener un crédito, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024.

Destaca en la ENIF 2024 que se redujo el porcentaje de personas que incumplía con los requisitos para obtener un crédito, lo que puede dar señales de la facilidad con la que algunas fintech están dando tarjetas de crédito.

Ruiz Palmieri señala que con un bono poblacional de 30 millones de personas de entre 18 y 25 años y una época postpandémica en la que ya se requiere de una tarjeta para vivir en un mundo digital, la demanda de plásticos se incrementará.

"La tarjeta de crédito te da la posibilidad de utilizar plataformas de delivery, plataformas de taxis, plataformas de comida o plataformas de marketplace", añade.

Al añadir a más personas al sistema financiero, la tasa de morosidad se incrementa aunque, de acuerdo con el experto, se trata más de una consecuencia aritmética más que de un problema de impago.

"La industria de burós de crédito en México tiene 30 años. A lo largo de ellos, hemos desarrollado una gran cultura de pago y hoy, de los 85 millones de historiales crediticios que administramos, el 96% paga puntual", destaca Ruiz Palmieri.