Al frenarse el ritmo de la economía, las personas suelen adquirir menos bienes y servicios, una menor demanda provoca que los precios tiendan a bajar.

“Lo que estamos viendo es una economía estancada, no estamos viendo que entre en recesión, y esto es lo que está detrás de la idea de que las presiones inflacionarias por el lado de la demanda ya se han disipado y por lo tanto los precios más susceptibles a las condiciones cíclicas de la economía, como son los servicios, deben empezar a desinflarse”, dijo Heath.

Las expectativas de Banxico sobre el comportamiento de la inflación para el segundo semestre de 2025 son optimistas, el organismo proyecta que retomará su tendencia a la baja, cerrando el año ligeramente debajo de 3.4% y con la subyacente acercándose al 3% a mediados de 2026. Sin embargo, Heath mostró escepticismo.

“A mí me preocupa mucho, se me hace una proyección increíble, yo no puedo estar de acuerdo. Lo único que sí me queda claro es que no podemos anticipar los choques no anticipados”, comentó Heath.

El mercado parece compartir esa desconfianza. Las expectativas privadas apuntan a una inflación más persistente, que cerrará 2025 alrededor de 3.7% y repuntará en 2026.

La próxima decisión de política monetaria, programada para el 26 de junio, será clave. El subgobernador adelantó que la tasa de referencia volverá a tener un recorte de 50 puntos base.

“Pero no será una decisión unánime. La mayoría sí está creyendo que la inflación va a bajar y que se van a realizar esas proyecciones”, comentó Heath.