Incluso con una inflación reciente más moderada de lo esperado, el banco central espera que el aumento de los impuestos a la importación lleve a una mayor inflación a partir de este verano boreal, dijo Powell a los legisladores de la Cámara durante una audiencia el martes.

"Deberíamos empezar a ver esto durante el verano (boreal), en las cifras de junio y julio... Si no es así, estamos perfectamente abiertos a la idea de que el traspaso (a los consumidores) sea menor de lo que pensamos, y si es así, eso importará para la política monetaria", dijo Powell.

"Creo que si resulta que las presiones inflacionarias siguen contenidas llegaremos a un punto en el que recortaremos las tasas más pronto que tarde (...) No quiero señalar una reunión en particular. No creo que debamos tener ninguna prisa", sobre todo teniendo en cuenta la fortaleza del mercado laboral y la incertidumbre sobre el impacto del debate arancelario.