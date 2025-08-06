El saldo de muertos habría alcanzado alrededor de 140,000 personas, víctimas no solo de la brutal explosión y la bola de fuego, sino también de la radiación posterior.

Tres días después de Hiroshima, otra bomba lanzada el 9 de agosto mató a 74,000 personas en Nagasaki. El imperio japonés se rindió el 15 de agosto, marcando el fin de la Segunda Guerra Mundial.

Los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki son los únicos en que armas atómicas fueron empleadas en tiempos de guerra.

El papa León XIV indicó en un comunicado que "en nuestra era de crecientes tensiones y conflictos globales", Hiroshima y Nagasaki permanecen como "recordatorios vivos de los profundos horrores causados por las armas nucleares”.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió que "las mismas armas que causaron tanta devastación en Hiroshima y Nagasaki son nuevamente tratadas como herramientas de coerción”.

El fin de la era del desarme nuclear

Las tensiones entre las principales potencias en el mundo aumentaron en los últimos meses, lo que puede dar pie a un fortalecimiento de sus arsenales nucleares antes de que ocurra un desarme como el que esperan varios organismos.

Casi todos los nueve estados con armas nucleares —Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia, China, India, Pakistán, Corea del Norte e Israel— continuaron con los programas intensivos de modernización nuclear en 2024, con la mejora de las armas existentes y la adición de versiones más nuevas, de acuerdo con el Anuario 2025 del Instituto Internacional de Investigación de la Paz de Estocolmo (SIPRI).