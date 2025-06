Terrorismo y narco: todo comenzó el 20 febrero del 2025

La orden ejecutiva del gobierno estadounidense obligó a México a implementar normativas globales para que su sistema financiero tenga mayor control y transparencia de sus operaciones.

El anuncio de este miércoles sí representa un cambio importante en la narrativa que tenía el gobierno del país vecino con México, pues ahora ya equipara oficialmente a los narcotraficantes con grupos extremistas como ISIS, Al-Qaeda, Hezbolá y la oligarquía rusa.

“Si vamos a una definición de lo que es el terrorismo, digamos que es cuando una persona puede cometer actos que provocan la muerte. Esa es la definición exacta de cómo se ve en Estados Unidos y [el Fentanilo que hacen los cárteles] les representa una amenaza para su seguridad nacional”, dijeron fuentes consultadas por Expansión.

Explicaron que los bancos e instituciones financieras canalizan recursos a diversas entidades, lo cual también puede beneficiar a grupos de narcotraficantes, por lo que, en caso de comprobarse, se aplicarán leyes muy estrictas a las que no se están acostumbradas en México. Destacan el congelamiento de cuentas y sanciones contra los acusados, de manera directa, como a los que hayan estado involucrados en sus operaciones.

El gobierno de Donald Trump tiene en categoría de terrorista al Cártel del Noreste, el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Golfo, los Cárteles Unidos y la Nueva Familia Michoacana.

“Hay tragedia con esta designación, pero hay tres datos graves en esta narrativa, que es todo lo que implique huachicol, derecho de piso y narcoremesas, implican un financiamiento secundario al terrorismo. Lo que no está dimensionando México, en cierto sentido, es que el derecho de piso financia al terrorismo”, advitieron las fuentes consultadas.

Los exportadores de productos, como limón o aguacate, pagan derecho de piso, lo que en teoría va a parar al narcotráfico y, por ende, para financiar el terrorismo, ejemplificaron.

“El problema fue en febrero y no le prestamos atención. No fue ayer a la una de la tarde. El problema nació el 20 de febrero, a la hora que [en Estados Unidos] designaron como grupos terroristas a los cárteles de drogas mexicanos. Esto cambió radicalmente. Olvídense lo de hoy. Lo de hoy es una consecuencia de ello. Es un evento en el qie dicen ya encontramos transacciones y me estoy yendo a la fuente primaria”, aseguran los consultados.

El financiamiento al terrorismo implica muchas redes, los cárteles son muy poderosos. Tienen miles de empresas fantasmas, de transacciones nacionales e internacionales, y hay narcoremesas, ¿cuántas provienen del narco y cuántas no?

“Si tú recibes esas remesas, ¿son o no del narcotráfico? Es decir, se sale totalmente de la normalidad que una institución puede monitorear. El 20 de febrero cambió todo. Lo de hoy es simplemente ya una acusación directa”, dijeron.

El miércoles por la noche, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, incluyó a México como país adversario enemigo , junto con Irán, China y Rusia.

“Creo que Donald Trump lo ha dicho alto y claro. No nos intimidarán y mantendremos a EU seguro gracias al liderazgo del presidente Trump. No solo de Irán, sino de Rusia, China y México, de cualquier adversario sea que intente matarnos o drogar a nuestros hijos”, dijo la funcionaria en una reunión con senadores.