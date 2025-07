El SAT quiere que regularices tu situación y lanza el programa Ponte al corriente 2025

Este programa te permite beneficios de hasta una disminución total de las multas, recargos y gastos de ejecución tanto para personas físicas y morales.

¿Qué estímulos puedo tener para regularizar mi situación ante el SAT?

El SAT detalla que los estímulos de regularización aplican para las contribuciones propias, retenidas, trasladadas, de comercio exterior y a cuotas compensatorias de los ejercicios fiscales 2023 o anteriores.

Los principales beneficios del Programa de Regularización Fiscal 2025 del SAT son:

-Reducción de 100% en multas, incluso si hay agravantes, recargos y gastos de ejecución.

-Suspensión del procedimiento administrativo de ejecución, sin necesidad de garantizar el interés fiscal.

-No se encuentren en concurso mercantil ni sean declarados en quiebra.

-Los pagos se realicen puntualmente conforme a la línea de captura.

- Se acepte íntegramente el crédito fiscal, si el contribuyente impugna el descuento, se anula y se requiere el pago total.

-En el caso de contribuciones no determinadas por la autoridad y que estén omitidas, el estímulo es aplicable al 100% sobre recargos y multas por corrección fiscal directamente en el formulario que corresponda.

¿Qué requisitos debo cumplir ante el SAT?

-No haber recibido condonaciones en los programas generalizados (2000, 2007 y 2013).

-No contar con sentencia condenatoria firme por delitos fiscales.

-No estar en los listados de los artículos 69-B o 69-B Bis del Código Fiscal de la Federación.

¿Cómo puedo empezar a regularizar mi situación fiscal ante el SAT?

Para ponerte al corriente con el fisco, hay estas opciones:

-Portal del SAT mediante un caso de aclaración

-Cita presencial en cualquier oficina del SAT

-Oficina Virtual desde cualquier lugar y sin trasladarse

-MarcaSAT 55 627 22 728 (opción 9 y luego opción 3)

-Chat uno a uno

-OrientaSAT

Recuerda que la solicitud no constituirá instancia y la respuesta que emita la autoridad fiscal al respecto no puede ser impugnada.

La aplicación de la disminución fiscal a través del programa no se considera como ingreso acumulable para los efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta y en ningún caso dará lugar a devolución, deducción, compensación, acreditamiento o saldo a favor alguno.

El pago de las contribuciones o cuotas compensatorias actualizadas no puede realizarse en especie o mediante compensación.