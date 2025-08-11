China espera que EU "se esforzará" en lograr resultados comerciales "positivos"

Las superpotencias económicas están trabajando para conseguir un acuerdo que reduzca las tensiones comerciales, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump impusiera aranceles draconianos a docenas de países.

Ambas naciones pactaron una tregua de 90 días en mayo y el mes pasado, en Estocolmo, acordaron mantener nuevas conversaciones para prorrogarla más allá de la fecha límite del 12 de agosto.

Dicho acuerdo ha fijado temporalmente en 30% los nuevos aranceles estadounidenses sobre los productos chinos, mientras que los aranceles de Beijing sobre los productos estadounidenses se sitúan en 10%.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que las negociaciones con China transcurren "bastante bien", horas antes de que expire la tregua arancelaria entre las dos potencias mundiales.

"Veremos qué sucede (...) La relación entre el presidente Xi (Jinping) y yo es muy buena", añadió Trump en rueda de prensa.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, dijo tras las conversaciones de Estocolmo que Trump tendría la "última palabra" sobre cualquier prórroga de la tregua arancelaria.

Aranceles más elevados entraron en vigor el jueves para docenas de socios comerciales de Washington, incluido un arancel de 35% para Canadá, en un intento del magnate republicano de remodelar el comercio mundial en beneficio de la economía estadounidense.

Con información de AFP