Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Economía

China espera que EU "se esforzará" en lograr resultados comerciales "positivos"

Ambas naciones pactaron una tregua de 90 días en mayo y el mes pasado, en Estocolmo, acordaron mantener nuevas conversaciones para prorrogarla más allá de la fecha límite del 12 de agosto.
lun 11 agosto 2025 10:58 AM
Trump y Xi
Estados Unidos y China están trabajando para conseguir un acuerdo que reduzca las tensiones comerciales, luego de que el presidente Donald Trump impusiera aranceles draconianos a docenas de países.

China espera que Estados Unidos "se esforzará" en alcanzar resultados comerciales "positivos", afirmó el lunes la cancillería del gigante asiático, un día antes de que expire la tregua comercial acordada en mayo.

"Esperamos que Estados Unidos colabore con China para respetar el importante consenso obtenido durante la conversación telefónica entre los dos jefes de Estado... y se esfuerce por lograr resultados positivos sobre la base de la igualdad, el respeto y el beneficio mutuo", declaró el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Lin Jian, en un comunicado.

Publicidad

Las superpotencias económicas están trabajando para conseguir un acuerdo que reduzca las tensiones comerciales, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump impusiera aranceles draconianos a docenas de países.

Ambas naciones pactaron una tregua de 90 días en mayo y el mes pasado, en Estocolmo, acordaron mantener nuevas conversaciones para prorrogarla más allá de la fecha límite del 12 de agosto.

Dicho acuerdo ha fijado temporalmente en 30% los nuevos aranceles estadounidenses sobre los productos chinos, mientras que los aranceles de Beijing sobre los productos estadounidenses se sitúan en 10%.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que las negociaciones con China transcurren "bastante bien", horas antes de que expire la tregua arancelaria entre las dos potencias mundiales.

"Veremos qué sucede (...) La relación entre el presidente Xi (Jinping) y yo es muy buena", añadió Trump en rueda de prensa.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, dijo tras las conversaciones de Estocolmo que Trump tendría la "última palabra" sobre cualquier prórroga de la tregua arancelaria.

Lee más

Tregua arancelaria con China se mantiene por ahora; Trump tiene la última palabra
Economía

Tregua arancelaria EU-China se mantiene por ahora; Trump tiene la última palabra

Aranceles más elevados entraron en vigor el jueves para docenas de socios comerciales de Washington, incluido un arancel de 35% para Canadá, en un intento del magnate republicano de remodelar el comercio mundial en beneficio de la economía estadounidense.

Con información de AFP

Publicidad

Tags

China Trump, la amenaza comercial

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad