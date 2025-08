En Cananea y Nacozari, el cobre no duerme. La tierra se abre, la roca cruje y el metal fluye. Pero no se dirige hacia Texas ni Arizona. Va directo al Pacífico. Va a China, a Japón, donde se paga mejor, se refina y se consume. Mientras Donald Trump lanza un nuevo golpe arancelario a este metal, México permanece inmóvil. No por indiferencia, sino por cálculo, porque el castigo le afecta poco.

La medida del republicano, vigente desde el 1 de agosto, impone un arancel de 50% a las importaciones de productos semiacabados de cobre: tubos, láminas, alambres, varillas, accesorios. Pero deja fuera lo que en verdad importa. Excluye los minerales y concentrados, la chatarra y el cobre refinado.