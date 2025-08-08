Jóvenes mexicanos: afectados por el desempleo y la informalidad

A continuación te presentamos 8 datos clave sobre la juventud mexicana en materia de empleo.

¿Cuántos jóvenes tiene México?

1. México cuenta con 30.4 millones de personas jóvenes (de 15 a 29 años), cifra que representa el 23.3 % del total de la población.

2. Las mujeres representan el 51% de la población joven, mientras que el resto son de género masculino.

3. Del total de la población económicamente activa (PEA), es decir aquella en edad de trabajar o que cuenta con una ocupación, 15.9 millones de mexicanos son jóvenes, que corresponde al 14.5% de la PEA.

Atrapados en el desempleo y la informalidad

4. Los mexicanos jóvenes que desean emplearse enfrentan serios retos para hacerlo, y aquellos que lo logran se insertan en el sector informal de la economía.

La tasa de desocupación juvenil se ubica en 4.8%, un nivel mayor a la tasa nacional de 2.5%. Por su parte, la tasa de informalidad laboral de las personas de 15 a 29 años es de 58.8%, mientras que a nivel nacional es de 54.3%.

Jóvenes fuera del mercado laboral

5. La mayoría de la población joven económicamente no activa cuenta con estudios de secundaria y educación media superior.

6. De este segmento de la población, la mayoría de los hombres dice no tener disponibilidad para trabajar.

7. De estos mexicanos jóvenes que no están disponibles para trabajar, casi el 70% de las mujeres dice estar soltera, situación similar para el 98% de los varones.

8. Los jóvenes que no son económicamente activos tienen como principal actividad la educación y los quehaceres domésticos.