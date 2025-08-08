Banxico se topa con 'bache' para seguir con bajas en tasa de interés

"Lo que más debería pesar es la inflación subyacente", dijo en entrevista Julio Ruiz, economista en jefe de Citi México. "El mercado es un poquito más cauteloso de que pueda bajar hasta final del año".

Para el analista de Citi, llevar la tasa de referencia a 7.5% es llevarla a un territorio neutral por el diferencial de tasas que hay con la Reserva Federal.

Si la inflación subyacente no cede, el banco central podría hacer pausa en los recortes antes de retomarlos en 2026.

"El entorno actual requiere prudencia en el manejo de la política monetaria", señaló el Grupo Financiero Ve por Más (Bx+). "Pese al bajo dinamismo económico, la inflación subyacente ha superado el 4%, y su panorama es atípicamente incierto".

La inflación subyacente, que incluye bienes y servicios se está acelerando porque los precios internacionales de las materias primas han visto un aumento desde la pandemia, de acuerdo con Ruiz.

"La inflación de servicios debería estar desacelerando mucho más claramente, sobre todo si tomamos en cuenta que tienes una actividad relativamente débil", dijo.

Pero una baja tasa de desempleo, así como salarios nominales relativamente altos, han sido otra de las razones por las que los servicios mantienen presión en sus precios.

