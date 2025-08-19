Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Economía

¿Se acabaron los recortes de Banxico? Cetes mantienen e incrementan rendimientos

Los rendimientos de los Cetes, a excepción de los de largo plazo, mantuvieron o incrementaron marginalmente sus ganancias previo a que Banxico publique sus minutas.
mar 19 agosto 2025 04:05 PM
rendimientos-cetes
Los rendimientos de los Cetes están ligados a la tasa de interés de Banxico.

Los rendimientos de los Cetes a 28 días elevaron marginalmente sus rendimientos esta semana previo a que el Banco de México (Banxico) publique las minutas de su más reciente decisión de política monetaria.

El banco central mexicano publicará este jueves más información sobre hacia dónde podría llevar la tasa de interés mientras que a finales de la semana se celebra el Jackson Hole, un evento que reúne a los banqueros centrales del mundo.

Publicidad

Los analistas también esperan que la Fed inicie recortes a la tasa de interés en los siguientes meses. Esta decisión podría tener un peso en las decisiones que tome Banxico en los siguientes meses.

Analistas esperan que la tasa cierre en 7.5% desde el 7.75% actual.

¿Cuál es el rendimiento de los Cetes?

Esta semana los Cetes a 28 días tuvieron un ligero incremento a 7.4%, en línea con el nivel de la tasa de referencia.

Los Cetes a tres meses lograron una tasa de rendimiento de 7.66% y a seis meses, la tasa de rendimiento fue de 7.81%.

En el plazo de un año, los Cetes lograron esta semana un retorno de 7.91%.

¿Cuánto cuánto vale un Cete?

Los Certificados de la Tesorería (Cetes) se clasifican según el plazo de inversión. Banxico tiene plazos de 28, 91, 182, 364 y 707 días. La elección depende del horizonte de inversión de cada persona.

El valor nominal de un Cete es de 10 pesos, pero se vende con una tasa de descuento, es decir, el inversionista paga menos de esos 10 pesos y, al vencimiento, recibe el valor completo. La diferencia entre ambos representa el rendimiento.

Publicidad

Tags

Cetes Inflación Banco de México

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad