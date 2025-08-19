Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Economía

Kapital Bank inyectará 100 mdd tras compra de Intercam

El banco anunció que tras la compra de activos, pasivos, sucursales y fideicomisos de Intercam, el dinero ayudará al fortalecimiento del negocio.
mar 19 agosto 2025 10:55 PM
kapital-bank
René Saúl es el director de Kapital Bank y ahora responsable del negocio de Intercam.

Kapital Bank destinará 100 millones de dólares para dotar a la institución de solidez y asegurar la operación de los negocios adquiridos de Intercam.

Este martes, Hacienda informó que el negocio de Intercam fue adquirido por Kapital Bank.

Publicidad

La adquisición incluye activos, pasivos, sucursales y fideicomisos de Intercam.

"Los clientes de Intercam podrán seguir utilizando sus productos y canales habituales, ahora con mayor eficiencia y una experiencia optimizada por la integración de tecnología, la automatización y la inteligencia operativa de Kapital", destacó el banco en un comunicado.

Tanto la compra de Kapital Bank así como la de Multiva, que se quedó con el negocio fiduciario de CI Banco, ocurren en un contexto en el que se busca robustecer su capacidad operativa y su propuesta de valor en favor de los clientes empresariales.

"Para garantizar la integridad de la transacción, Kapital Bank e Intercam contrataron a K2 Integrity, una firma líder en asesoría de riesgos y diligencia forense, para revisar y validar los activos objeto de la operación", destacó.

Publicidad

Tags

Intercam Lavado de dinero

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad