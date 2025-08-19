Kapital Bank inyectará 100 mdd tras compra de Intercam

La adquisición incluye activos, pasivos, sucursales y fideicomisos de Intercam.

"Los clientes de Intercam podrán seguir utilizando sus productos y canales habituales, ahora con mayor eficiencia y una experiencia optimizada por la integración de tecnología, la automatización y la inteligencia operativa de Kapital", destacó el banco en un comunicado.

Tanto la compra de Kapital Bank así como la de Multiva, que se quedó con el negocio fiduciario de CI Banco, ocurren en un contexto en el que se busca robustecer su capacidad operativa y su propuesta de valor en favor de los clientes empresariales.

"Para garantizar la integridad de la transacción, Kapital Bank e Intercam contrataron a K2 Integrity, una firma líder en asesoría de riesgos y diligencia forense, para revisar y validar los activos objeto de la operación", destacó.